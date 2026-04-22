Trump asegura que Irán ha suspendido la ejecución de ocho mujeres tras pedírselo él

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha revelado que Irán ha suspendido las ejecuciones de las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ahorcadas esta noche. Asegura el mandatario estadounidense que ya no serán asesinadas tras pedírselo él a las autoridades del país de los ayatolás.

«Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres», ha dicho Trump en un mensaje con el cartel de las ocho manifestantes cuyas ejecuciones ha suspendido Irán. Entre ellas, se encontraba Bita Hemmati, condenada a muerte por participar en las protestas contra la dictadura de los ayatolás.

«Estoy seguro de que respetarán el hecho de que lo hayan hecho [liberarlas]. ¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones! Gracias por su atención a este asunto», ha reclamado y agradecido Trump.

Horas más tarde, el propio Trump aseguraba en otro mensaje tener «excelentes noticias», ya que acababan de informarle de que las ocho iraníes no serán ejecutadas. Y añadía que «cuatro serán liberadas de inmediato y las otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión».

«Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi petición, como presidente de los Estados Unidos, y hayan cancelado la ejecución prevista. ¡Gracias por su atención a este asunto!», concluía Trump.

Sin embargo, las autoridades iraníes sí ejecutaron este miércoles a un preso condenado por colaboración con los servicios de inteligencia de Israel, el Mosad, en medio de una oleada de ahorcamientos en la República Islámica.

«Mehdi Farid fue ejecutado en la horca por el delito de amplia cooperación con el servicio terrorista de espionaje Mosad, tras la tramitación de su caso y la ratificación de la sentencia final en el Tribunal Supremo», informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Fue sentenciado a muerte por su supuesta colaboración con el Mosad. Por «corrupción en la Tierra», más concretamente, que engloba una serie de delitos contra la seguridad pública y la moral islámica.

Se trata de la tercera ejecución en tres días anunciada por las autoridades iraníes, después de que ayer fuese ahorcado un preso condenado por su participación en las protestas de enero y colaborar además con el Mosad.

Bita Hemmati

Una de las condenadas iraníes que ha sido perdonada es Bita Hemmati, la primera mujer que iba a ser condenada a muerte por participar en las protestas contra la dictadura de los ayatolás en medio de una intensa represión de las manifestaciones. La dictadura de los ayatolás lleva 657 ejecuciones en los primeros tres meses de 2026, lo que significa que sigue la represión en plena guerra.

Bita Hemmati, primera mujer condenada a muerte en Irán por las protestas contra los ayatolás. (X)

Bita Hemmati, junto a otras tres personas, ha sido condenada a muerte por cargos de «acción operativa en favor del gobierno hostil de Estados Unidos y grupos hostiles», además de «reunión y conspiración contra la seguridad nacional». Los defensores de los derechos humanos denuncian que las acusaciones carecen de fundamento, ya que el juicio se celebró en secreto y los acusados fueron obligados a confesar bajo presunta tortura, con interrogatorios emitidos por la televisión estatal.

Según la agencia de noticias HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, las autoridades iraníes están a punto de ejecutar a Bita Hemmati, considerada la primera mujer condenada a muerte en relación con las protestas masivas que estallaron en Teherán a finales de diciembre de 2025 y durante enero de 2026.

Un quinto acusado, Amir Hemmati, fue condenado a cinco años de prisión por el mismo delito de conspiración y a ocho meses adicionales por «propaganda contra el régimen».

Según un comunicado del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI) y con información de HRANA, los cuatro condenados a muerte fueron detenidos durante una manifestación en Teherán y sufrieron torturas antes del juicio. El Centro Abdorrahman Boroumand señaló que Bita Hemmati es probablemente la mujer que apareció siendo interrogada en la televisión estatal por el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, en enero.

«La grabación y difusión de confesiones forzadas en un proceso opaco supone una violación flagrante de los derechos de los acusados», denunció el centro.