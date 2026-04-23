La Policía Nacional ha detectado la llegada creciente a España de inmigrantes pakistaníes procedentes del Reino Unido y otros países europeos como Grecia o Portugal, con la intención de colarse en el proceso de regularización del Gobierno de España.

Los agentes han detectado que el número de inmigrantes pakistaníes solicitantes de un nuevo pasaporte crece de forma imparable en las delegaciones diplomáticas del país asiático en Madrid y Barcelona.

Fuentes policiales alertan de que se trata de una artimaña para obtener una nueva identidad libre de antecedentes penales y con la que fabricarse una estancia a medida en España para conseguir colarse en el proceso de regularización.

Fotocopias de pasaportes

El proceso, relatan las mismas fuentes policiales, arranca en las delegaciones diplomáticas: «Estas personas llegan, sobre todo desde Inglaterra, y se presentan en su consulado o embajada con una supuesta fotocopia de su pasaporte original, alegan que lo han perdido y piden uno nuevo».

La embajada o consulado no puede comprobar si la fotocopia de ese pasaporte corresponde con la persona que lo porta, tratándose en muchos casos de fotografías con una calidad deficiente. En palabras de las mismas fuentes policiales, «la embajada no puede y no quiere comprobar si se trata de una fotocopia de un pasaporte falso».

La delegación diplomática simplemente tramita la expedición de un nuevo pasaporte con los datos de filiación que le indica el inmigrante que lo solicita y lo manda a Islamabad. «No se comprueba nada, no sabemos si el pasaporte será real o fake les cobran 180 euros por pasaporte, Islamabad envía el nuevo documento y listo», explican las fuentes policiales.

Con esta nueva identidad, los casos se disparan desde el anuncio de regularización, los inmigrantes tienen un nuevo nombre libre de antecedentes penales o policiales. El principal requisito que impide acceder a una situación legal en España.

«Ese nuevo pasaporte les sirve como punto de partida para construir su estancia falsa en España y colarse en la regularización con empadronamientos falsificados para justificar su presencia desde hace meses en el país», concluyen las fuentes policiales consultadas.

Otros métodos para perfeccionar el engaño consisten en presentar documentación de supuestos cursos de formación con su nueva identidad para avalar el arraigo y el «compromiso de integración». Dos de los requisitos para acceder a la regularización del Gobierno.