El ladrón de relojes marroquí detenido por la Policía Nacional en Madrid tras romperle el hombro a un turista para robarle el reloj, ya está en libertad y disfruta de un permiso de residencia en España de larga duración a pesar de constarle siete antecedentes policiales por detenciones por robos violentos desde el año 2022.

Taher Ettaghazati, nacido en Tetuán en 1998, ha sido detenido por el equipo de robos de la comisaría de la Policía Nacional del Distrito Centro tras el violento robo de un reloj que protagonizó en la Gran Vía de Madrid la madrugada del día 20 de septiembre de 2025.

Las imágenes del vídeo muestran cómo el detenido, ya puesto en libertad de nuevo, ataca con extrema violencia al turista en la puerta del hotel Pestana CR7 de la Gran Vía de Madrid. El ladrón agarra a la víctima y le disloca el hombro para llevarse el reloj de lujo de la marca Patek Philippe valorado en 700.000 euros.

De nada sirvieron los esfuerzos del turista para evitar el robo. Sí que tuvo efecto su denuncia, ya que la Policía reconoció al agresor y tras mostrarle una colección de nueve fotografías de ladrones de relojes, la víctima reconoció sin género de dudas al delincuente marroquí.

La sorpresa tampoco fue tal para la Policía, ya que el marroquí que agredió al turista es un conocido ladrón que ha hecho del robo de relojes de lujo su profesión, con cinco detenciones desde el año 2022 y disfruta de un permiso de residencia de España de larga duración. Así consta en el atestado al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Detenido 5 veces por robos violentos

La primera detención del ladrón de relojes data del año 2022 en la ciudad de Marbella cuando le sorprendieron con tres relojes de lujo robados valorados en miles de euros, como fueron un Patek Philippe, un Rolex y un Apple Watch.

El 13 de enero de 2024, el mismo ladrón de relojes fue arrestado por agentes de la comisaría de Hortaleza, en Madrid, por el robo de dos relojes más, un Patek Philippe y un Philipp Plein, ascendiendo ambos a un valor de 32.100 euros.

En libertad de nuevo, el ladrón volvió a ser detenido el 16 de marzo en la comisaría de Madrid-Centro por el robo de un Rolex modelo Sky Dweller con un valor de 14.500 euros.

Dos meses después, el 12 de mayo, el delincuente marroquí fue arrestado por agentes de la misma comisaría por el robo de un Audemars Piguet modelo Royal Oak, valorado en 30.000 euros.

En fecha 20 de septiembre de 2024, Taher fue arrestado por el robo de un Rolex modelo Datejust valorado en 15.000 euros.

Su sexta detención, también por un robo de un relojo de alta gama fue el 18 de septiembre de 2025, sólo ocho días después de su anterior arresto.

Finalmente, el ladrón de relojes ha sido detenido de nuevo por el violento robo al turista en la Gran vía el 20 de septiembre de 2025. Esta vez sólo tardó dos días en volver a atacar, agredir y robar a una víctima, en este caso le dislocó el hombro al turista.

Permiso de estancia en España de larga duración

Se da la circunstancia de que el ladrón disfruta desde hace tiempo de un permiso para residir y trabajar en España, de larga duración. Esto significa que tiene permiso de residencia indefinido en el país

Uno de los requisitos para disfrutar de ese permiso es no tener antecedentes penales, es decir no haber sido juzgado y condenado por algún delito. En el caso de Mohamed se desconoce si aún no se ha celebrado el juicio por su primera detención en el año 2022 o si se celebró y salió absuelto. Los juicios por los robos cometidos en los años 2024 y 2025 todavía no se han celebrado.