Son las imágenes de la accidentada detención por la Policía de un peligroso fugitivo polaco en Arona (Tenerife). Sobre el huido pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por más de 40 delitos, entre ellos crímenes contra las personas, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y estafa, por los que se enfrenta a una pena de hasta 485 años de prisión.

Los policías de los Grupos de Operaciones Especiales de Seguridad GOES sorprendieron al fugitivo cuando salió a pasear su perro en la puerta de su urbanización. En ese momento, una decena de agentes armados hasta los dientes se abalanzaron sobre el fugado que huyó a la carrera saltando una valla.

Tras una breve persecución y un forcejeo en el que fueron necesarios tres policías para neutralizarlo, el fugitivo fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

La investigación arrancó en septiembre de 2025 tras una petición de colaboración de la policía de Polonia que sospechaba que el prófugo estaba en España. En concreto, el fugitivo llevaba meses oculto en Tenerife junto a su familia, adoptando estrictas medidas de seguridad para evitar ser detectado. Apenas salía de su domicilio, mantenía la puerta siempre abierta para facilitar la huida y residía en una vivienda situada en una calle sin salida, para complicar la vigilancia policial.

Ya había escapado 2 veces de la Policía

El detenido había logrado esquivar a los agentes en al menos dos ocasiones. En una de ellas, huyó saltando desde un balcón de cinco metros de altura. En otra, escapó durante un control de tráfico utilizando documentación falsa, poniendo en peligro a los agentes y a otros conductores tras colisionar con varios vehículos.

Finalmente, el pasado miércoles, un dispositivo conjunto en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) permitió su captura. Los agentes aprovecharon el momento en el que el sospechoso se alejó unos metros de su vivienda mientras paseaba a su perro. Aun así, intentó una nueva huida a pie antes de ser interceptado.

El arrestado permanece a disposición judicial a la espera de su eventual entrega a las autoridades polacas, en un proceso que podría resolverse en las próximas semanas gracias al marco jurídico europeo vigente.