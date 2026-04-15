En menos de dos meses, la Guardia Civil ha detenido a siete mujeres, empleadas del hogar, acusadas de robar en las casas de los ancianos para los que trabajaban. Además, los investigadores han arrestado a dos empleados de mudanzas acusados, también, de robar a personas mayores mientras trabajaban para ellos.

La mayoría de los casos han tenido lugar en municipios de la zona Noroeste de Madrid. Las detenidas son de nacionalidad rumana, dominicana, colombiana o española y las víctimas eran en su mayoría personas de edad avanzada de entre 70 y 80 años que vivían solas, lo que facilitaba la comisión de los hechos por parte de las empleadas del hogar acusadas de robar a los ancianos.

En algunos casos, los familiares de las víctimas de las empleadas del hogar acusadas de robar, llegaron a instalar cámaras ocultas que grabaron a las detenidas en el momento de los robos, tal y como constatan las imágenes que acompañan ésta información.

Más de 500.000 € en robos

Según la investigación, los efectos sustraídos, principalmente joyas, alcanzarían un valor superior a los 500.000 euros. Parte de estos objetos eran posteriormente vendidos en establecimientos de compraventa de oro, obteniendo beneficios que superan los 50.000 euros.

Una de las empleadas del hogar detenidas por robar las joyas, logró sustraer de un domicilio de Las Rozas, efectos que luego empeño por un valor cercano a los 30.000 euros, si bien el valor de los efectos sustraídos superaba los 200.000 euros. En otra ocasión el hurto fue cometido por un encargado de portes de mudanzas, que se aprovechó del acceso a la vivienda.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil ha recuperado parte de las alhajas sustraídas que ya han sido reintegradas a sus legítimos propietarios. Los detenidos están todos en libertad tras pasar a disposición judicial acusados de los delitos de hurto.