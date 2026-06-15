La paradoja de Livramento, el goleador ‘patriota’ de Cabo Verde que lleva casi dos años sin marcar con su club

Cuando Dailon Livramento inició la goleada del Hellas Verona sobre el Nápoles, allá por mediados de agosto de 2024, no se imaginó que su producción goleadora se fundiera a negro. Fue el comienzo del fin. Desde entonces se ha diluido tanto su oportunidad de hacerse un nombre en el futbol italiano -en 2025 le cedieron al Casa Pia portugués- como sus registros goleadores a nivel de clubes, pues no ha vuelto a marcar un gol con su club. Ni rastro goleador en todo el 2025 y en lo que va de 2026.

Casi dos años -22 meses- de sequía. Así llega al Mundial, en el que se bautiza contra España. Claro que en estos 666 días sí ha festejado goles. Todos ellos con Cabo Verde, su selección. Se transforma cuando viste la camiseta caboverdiana. De hecho, Livramento ha sido clave a lo largo de la clasificación para el Mundial, el primero que disputa el combinado africano. Desde su debut con la absoluta, en 2024, ha disputado 21 partidos y marcado cinco goles. Es el goleador patriota.

Hay delanteros que viven del gol y otros que se los reservan para momentos concretos. Excepto el que anotó contra Chile en un partido amistoso, los cuatro restantes han sido fundamentales para que Cabo Verde presuma de jugar el Mundial. Por el camino a Estados Unidos derribó los muros de Eswatini; Angola por partida doble; y Camerún, a quien anotó su gol más importante hasta la fecha. Pues significó la victoria y la liberación de Cabo Verde, pues pasó a no depender de otros resultados para clasificarse al Mundial.

Tal vez la explicación resida en el esquema de la selección, que casa con sus características futbolísticas. Livramento es un futbolista fuerte, de gran zancada y con velocidad y cambio de ritmo. Son precisamente los dos últimos intangibles mencionados los que más exprime Bubista con el planteamiento. Cabo Verde suele jugar con las líneas juntas y un bloque bajo que exige constantes ayudas defensivas, pero permite contragolpes verticales.

Cabo Verde recluta por Linkedin

La diáspora ha jugado en contra de Cabo Verde. Gelson Fernandes, Gelson Martins, Nani, Vieira y Larsson son algunos de la pléyade de futbolistas que pudieron representar a Cabo Verde y no lo hicieron. Incluso Cristiano Ronaldo tiene ascendencia del archipiélago. Por sus venas corre sangre caboverdiana, pero fueron seducidos por la oferta futbolística de Portugal, Francia, Suecia… Cabo Verde mira a Europa para reclutar a hijos de inmigrantes, una constante repetida cada vez más.

Los pocos recursos del combinado nacional obligan a buscarse la vida en términos de reclutamiento. Tienen que dar rienda suelta a todo tipo de vías. Es el caso de Roberto Lopes, futbolista nacido en Dublín que se ha formado en el fútbol irlandés. En 2018 recibió la llamada de la selección caboverdiana a través de LinkedIn para formar parte del equipo nacional. Lopes creyó que era spam hasta que le volvieron a escribir por la misma red social y decidió aceptar la oferta. Bienvenidos a Cabo Verde, el rival de España en el Mundial. que cuenta con un delantero que no marca goles durante el año y jugadores reclutados por plataformas laborales.