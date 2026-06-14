España llega al debut contra Cabo Verde con todos disponibles

España ya está lista para el estreno en el Mundial. La selección de Luis de la Fuente completó este domingo su último entrenamiento antes del debut frente a Cabo Verde en la Kennesaw State University, en una sesión marcada por el intenso calor a menos de 24 horas del primer gran examen del torneo.

El combinado nacional trabajó con los 26 internacionales disponibles, una gran noticia para el cuerpo técnico, que podrá contar con toda la plantilla en perfectas condiciones para el choque ante el conjunto africano. La sesión comenzó a las 10:30 hora local en Atlanta y estuvo condicionada por las altas temperaturas en las instalaciones, que obligaron a dosificar esfuerzos y ajustar la carga del trabajo.

Pese al calor, el ambiente dentro del grupo es de máxima confianza. Así lo transmitió Mikel Merino en la previa del entrenamiento: «Estoy muy bien, con ganas y contento. Con ilusión, como todos mis compañeros, por empezar este gran torneo», afirmó el centrocampista, que también destacó la fortaleza del grupo: «Tenemos un grupo espectacular y en torneos como estos eso marca la diferencia».

El jugador del Arsenal también insistió en la importancia de arrancar bien: «Hay que afrontar el partido con seriedad y buena actitud. Es importante empezar con buen pie un torneo como este».

Por su parte, Ferran Torres dejó claro que el foco está únicamente en el debut. «Yo me veo jugando mañana contra Cabo Verde», señaló el delantero, que evitó cualquier distracción sobre su futuro y remarcó la importancia del encuentro: «El primer partido hay que empezar fuerte y marcando nuestro estilo».

Álex Baena, por su parte, subrayó la ilusión del grupo y el crecimiento personal que ha vivido en los últimos meses: «Con muchas ganas, ilusionado por empezar. Es el torneo más importante para un futbolista».

España llega al estreno con la plantilla al completo, sin bajas y con la sensación de estar preparada para un debut exigente ante una Cabo Verde que ya ha sido advertida en el vestuario. El balón comenzará a rodar este lunes en Atlanta y la selección española quiere hacerlo con paso firme en su camino hacia la segunda estrella.