Todas las estadísticas y datos de la selección española de fútbol para el Mundial 2026

La selección española llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título después de sus éxitos recientes en la Eurocopa y la Liga de las Naciones. El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el grupo H del torneo más novedoso de la historia, en el que participarán 48 selecciones y donde se disputarán 104 partidos hasta el próximo 19 de julio. Consulta todo lo que debes saber sobre la selección española en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 empieza este jueves 11 de junio con el México-Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca de México y continuará hasta el próximo 19 de julio, en el que se disputa la final en el MetLife de Nueva York. Ahí espera estar una selección española que llega al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas al título. Después de ganar la Liga de las Naciones y la Eurocopa 2024, el combinado español es una de las favoritas junto con Francia, Portugal, Argentina, Brasil o Inglaterra.

España está encuadrada en el grupo H, en el que se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay camino de la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final del torneo. En total, las 48 selecciones participantes han sido distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, clasificándose los dos primeros y los ocho mejores terceros para la primera ronda eliminatoria. En total se disputarán 104 partidos en el Mundial 2026 y las selecciones que lleguen a la final disputarán un máximo de ocho partidos.

Cuántos Mundiales ha jugado España

España ha participado en 16 mundiales y el Mundial 2026 será la decimoséptima participación de la selección en un campeonato del mundo. La última vez que Españas se quedó fuera de un Mundial fue en Alemania 1974. Estas son todas las participaciones de España en un Mundial:

Italia 1934

Brasil 1950

Chile 1962

Inglaterra 1966

Argentina 1978

España 1982

México 1986

Italia 1990

Estados Unidos 1994

Francia 1998

Corea y Japón 2002

Alemania 2026

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

Estados Unidos, México y Canadá 2026

Cuántas veces ha ganado la Selección el Mundial

España ha ganado un Mundial a lo largo de su historia y fue en 2010 en Sudáfrica. Aquella final contra Holanda con el gol de Iniesta en el minuto 116 quedará para siempre guardada en los libros de historia del fútbol español. En el Mundial 2026 la selección española buscará la segunda estrella.

Cuál es la convocatoria de España para el Mundial 2026

Esta es la convocatoria de España para el Mundial 2026:

Porteros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas

Marcos Llorente

Pedro Pedro

Pau Cubarsí

Aemeric Laporte

Marc Pubill

Eric García

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Centrocampistas

Rodrigo Hernández

Martín Zubimendi

Pedri González

Gavi

Fabián Ruiz

Mikel Merino

Álex Baena

Dani Olmo

Delanteros

Mikel Oyarzábal

Borja Iglesias

Ferran Torres

Lamine Yamal

Nico Williams

Víctor Muñoz

Yéremy Pino

Qué jugador español ha jugado más Mundiales

Un selecto grupo de españoles tiene el récord de haber participado en hasta cuatro mundiales y son los siguientes jugadores:

Andoni Zubizarreta

Fernando Hierro

Iker Casillas

Xavi Hernández

Andrés Iniesta

Sergio Ramos

Sergio Busquets

El jugador de la selección española que más veces ha vestido la camiseta de la selección ha sido Sergio Ramos, que ha defendido a España en 180 ocasiones. La leyenda del Real Madrid y de la selección se quedó a un paso del récord de participar en su quinto Mundial en Qatar.