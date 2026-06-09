Todas las estadísticas y datos de la selección española de fútbol para el Mundial 2026
Todo lo que debes saber sobre la selección española de fútbol para el Mundial 2026
La selección española llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título después de sus éxitos recientes en la Eurocopa y la Liga de las Naciones. El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el grupo H del torneo más novedoso de la historia, en el que participarán 48 selecciones y donde se disputarán 104 partidos hasta el próximo 19 de julio. Consulta todo lo que debes saber sobre la selección española en el Mundial 2026.
El Mundial 2026 empieza este jueves 11 de junio con el México-Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca de México y continuará hasta el próximo 19 de julio, en el que se disputa la final en el MetLife de Nueva York. Ahí espera estar una selección española que llega al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas al título. Después de ganar la Liga de las Naciones y la Eurocopa 2024, el combinado español es una de las favoritas junto con Francia, Portugal, Argentina, Brasil o Inglaterra.
España está encuadrada en el grupo H, en el que se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay camino de la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final del torneo. En total, las 48 selecciones participantes han sido distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, clasificándose los dos primeros y los ocho mejores terceros para la primera ronda eliminatoria. En total se disputarán 104 partidos en el Mundial 2026 y las selecciones que lleguen a la final disputarán un máximo de ocho partidos.
Cuántos Mundiales ha jugado España
España ha participado en 16 mundiales y el Mundial 2026 será la decimoséptima participación de la selección en un campeonato del mundo. La última vez que Españas se quedó fuera de un Mundial fue en Alemania 1974. Estas son todas las participaciones de España en un Mundial:
- Italia 1934
- Brasil 1950
- Chile 1962
- Inglaterra 1966
- Argentina 1978
- España 1982
- México 1986
- Italia 1990
- Estados Unidos 1994
- Francia 1998
- Corea y Japón 2002
- Alemania 2026
- Sudáfrica 2010
- Brasil 2014
- Rusia 2018
- Qatar 2022
- Estados Unidos, México y Canadá 2026
Cuántas veces ha ganado la Selección el Mundial
España ha ganado un Mundial a lo largo de su historia y fue en 2010 en Sudáfrica. Aquella final contra Holanda con el gol de Iniesta en el minuto 116 quedará para siempre guardada en los libros de historia del fútbol español. En el Mundial 2026 la selección española buscará la segunda estrella.
Cuál es la convocatoria de España para el Mundial 2026
Esta es la convocatoria de España para el Mundial 2026:
Porteros
- Unai Simón
- David Raya
- Joan García
Defensas
- Marcos Llorente
- Pedro Pedro
- Pau Cubarsí
- Aemeric Laporte
- Marc Pubill
- Eric García
- Marc Cucurella
- Alejandro Grimaldo
Centrocampistas
- Rodrigo Hernández
- Martín Zubimendi
- Pedri González
- Gavi
- Fabián Ruiz
- Mikel Merino
- Álex Baena
- Dani Olmo
Delanteros
- Mikel Oyarzábal
- Borja Iglesias
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
- Nico Williams
- Víctor Muñoz
- Yéremy Pino
Qué jugador español ha jugado más Mundiales
Un selecto grupo de españoles tiene el récord de haber participado en hasta cuatro mundiales y son los siguientes jugadores:
- Andoni Zubizarreta
- Fernando Hierro
- Iker Casillas
- Xavi Hernández
- Andrés Iniesta
- Sergio Ramos
- Sergio Busquets
El jugador de la selección española que más veces ha vestido la camiseta de la selección ha sido Sergio Ramos, que ha defendido a España en 180 ocasiones. La leyenda del Real Madrid y de la selección se quedó a un paso del récord de participar en su quinto Mundial en Qatar.