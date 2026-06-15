Quien es Dani Fontecha: su edad, su pareja y de dónde es el colaborador de ‘El Hormiguero’

La industria de la televisión nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han marcado el medio de una manera o de otra. En formatos como El Hormiguero, el público ha tenido la oportunidad de conocer a numerosos colaboradores a lo largo de sus años de emisión, siendo Dani Fontecha uno de ellos. El cómico y guionista, de origen madrileño, se ha labrado una importante carrera en el mundo audiovisual. Pero, ¿cuál es su lado más profesional y el más personal? Realizamos un repaso.

El lado más profesional de Dani Fontecha

Nacido en Madrid en 1978, Dani Fontecha se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Su juventud fue completamente ajena al ámbito humorístico. Y es que no fue hasta el 2010 que comenzó a forjar sus bases. De esta manera, el madrileño grabó su primer monólogo con Paramount Comedy. Un proyecto que le llevaría, tiempo después, a formar parte del programa Sopa de gansos, de Mediaset

Sin embargo, el gran salto profesional de Dani Fontecha tuvo lugar en el 2015. Pues, fue fichado por Pablo Motos para formar parte del equipo de El Hormiguero. Así pues, aunque su presencia frente a las cámaras no ha sido diaria, ha sido colaborador de secciones como Don Rogelio, ¿A quién va usted a creer? y Guía de supervivencia para parejas. Asimismo, también ha trabajado en El club de la comedia y tiene su propio podcast, Torreznos.podcast.

Aparte de trabajar en El Hormiguero, Fontecha también realiza actuaciones por toda España como monologuista. Todo ello sumado a su trabajo como escritor, pues ha lanzado dos libros al mercado. Y es que, el público puede leer La Constitución, explicada superfácil: ¡Para que la entienda hasta tu cuñado! y Si luchas por lo que quieres, no lo vas a conseguir: Ni falta que hace, sus dos obras.

El lado más personal de Dani Fontecha

En redes sociales, Dani Fontecha se muestra como una persona muy activa y cercana con su público. En plataformas como Instagram, el madrileño acumula más de 75.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y con momentos que marcan su día a día. Asimismo, en la cuenta de Torreznos.podcast, el cómico tiene más de 111.000 seguidores. Por otro lado, en lo personal, el artista siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada, pero, por lo que ha compartido en sus redes sociales, tiene pareja y es padre de una niña.