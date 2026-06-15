¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 15 al 18 de junio

Con la temporada televisiva encarando su recta final, Pablo Motos ha diseñado una pasarela de invitados que combina la nostalgia cinematográfica, la comedia patria y el análisis político de máxima rigurosidad. Esta es su estrategia para luchar contra el fútbol, que desde el pasado jueves ya está poniendo en apuros a El Hormiguero y a La Revuelta, haciendo que sus datos de audiencia bajen o cambien sus horarios y días de emisión, como ocurre con el programa de Broncano. Para este complicado reto, el show de Trancas y Barrancas tendrá a un político, dos humoristas, una artista que cantó ante el Papa León XIV y una pareja de estrellas mundiales.

Lunes, 15 de junio: Pablo Chiapella y JJ Vaquero llegan con nueva serie

La semana empieza con risas aseguradas gracias a una de las parejas cómicas más potentes del país. Pablo Chiapella y JJ Vaquero visitan el plató para presentar Olivia, la nueva e ingeniosa serie de ficción que aterriza en Disney+ el próximo 1 de julio. Los actores desvelarán los entresijos de una trama que promete enganchar: la vida del hombre del tiempo más famoso de la televisión, que tras un giro del destino se ve obligado a refugiarse en el olivar de su padre, un hombre con el que lleva tres décadas sin cruzarse una sola palabra.

Martes, 16 de junio: Bombazo mundial con Tom Holland y Zendaya

El Hormiguero será noticia en todo el planeta gracias a tener a una pareja que lleva meses centrando las miradas de Hollywood. Las superestrellas internacionales Tom Holland y Zendaya revolucionarán el plató para presentar en exclusiva Spider-Man: Brand New Day, el esperadísimo largometraje que llegará a los cines el 29 de julio.

Los actores desvelarán los primeros detalles de una trama madura y oscura: han pasado cuatro años desde los brutales sucesos de No Way Home, y ahora encontramos a un Peter Parker adulto, completamente solo y borrado voluntariamente de los recuerdos de sus seres queridos.

Se trata de la primera entrevista de la pareja en un plató de televisión en nuestro país y esta exclusiva la tiene Antena 3.

Miércoles 17 de junio: Alberto Núñez Feijóo analiza la situación del país

Del humor y el glamour de Hollywood, el programa cambia por completo para analizar la actualidad política del país. El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se sentará con Pablo Motos en una noche que promete titulares de gran impacto. Será el escenario idóneo para analizar en riguroso directo toda la actualidad política de las últimas semanas, destacando la visita del Papa León XIV y la imputación histórica de José Luis Rodríguez Zapatero.

Jueves 18 de junio: Niña Pastori y el orgullo de cantar ante el Papa

El broche de oro a la semana lo pondrá el arte de la cantante Niña Pastori. La de San Fernando presentará su nuevo álbum, Color Fania, un trabajo sumamente especial con el que conmemora sus 30 años de trayectoria impecable.

Además, la artista compartirá con la audiencia de El Hormiguero los secretos y la profunda emoción de haber sido una de las voces elegidas para cantar ante el Papa León XIV durante su reciente e histórica visita a España.