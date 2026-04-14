Son imágenes grabadas por los investigadores de la Guardia Civil, donde se ve el momento en el que la banda de ladrones de los falsos operarios de mantenimiento están robando toneladas de cobre a plena luz del día en las calles céntricas de varios municipios de Cantabria. La banda de ladrones se disfrazaban de operarios, incluso señalizaban con conos las zonas donde iban a robar impunemente y ante los ojos de todos.

Tras señalizar como obras la zona de la calle donde estaban las conexiones subterráneas de cable de cobre, los ladrones se presentaban caracterizados como trabajadores de mantenimiento y acompañados de furgonetas y camiones que simulaban los vehículos de obras. Así, delante de todos, extraían el cable de cobre, por toneladas, y los cargaban en su camión.

La Guardia Civil no picó el anzuelo. Sabían que una banda de ladrones con esas características ya había actuado en el mes de marzo en otros municipios de Cantabria, así que les vigilaron y finalmente arrestaron a los siete ladrones. Los guardias recuperaron dos toneladas de cobre que habían sido robadas en Loredo y Colindres.

Cortaban la calle por «obras»

Además de las más de dos toneladas de cable, la Guardia Civil intervino los cuatro vehículos utilizados por la banda de ladrones y toda la señalización y herramientas específicas para esta actividad «de importante valor económico» que utilizaban los detenidos.

Los investigadores habían averiguado que siete personas relacionadas con robos de cable en Cataluña se habían desplazado a la zona oriental de Cantabria con tres furgonetas y un camión. El día anterior a la detención, parte del grupo estuvo haciendo «trabajos de mantenimiento», abriendo las tapas del cableado que va por zonas subterráneas, en varias calles de Laredo en pleno día.

Extranjeros con antecedentes

Se trata de una banda de ladrones, todos extranjeros y con antecedentes policiales previos por hechos similares, que formaban parte de un grupo delictivo itinerante que se desplazó desde su base en Manresa (Barcelona) hasta Laredo y Colindres.

La Guardia Civil ha pasado a disposición judicial a la banda de los falsos operarios por los delitos de robo con fuerza y de pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa ya que no descarta que pudieran haber perpetrado otros robos de cableado en Cantabria o en otros puntos del territorio nacional.