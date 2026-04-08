La familia de Pepe no se lo puede creer. Aseguran que el juez ha enviado a prisión provisional a este vecino de Barcelona, enfermo y en silla de ruedas, por «riesgo de fuga», tras matar al ladrón magrebí que le asaltó para robarle la cadena de oro que tenía en su cuello. El auto de prisión también se apoya en la gravedad del delito cometido: homicidio.

Los allegados del anciano de 66 años, víctima del robo y verdugo del ladrón, aseguran que creen en la Justicia aunque «está como está» y piden que se tenga en cuenta el estado de salud de Pepe que sufre una enfermedad pulmonar obstructiva y depende de su botella de oxígeno y su silla de ruedas porque apenas puede caminar.

El Tribunal de Instancia número 8 de Barcelona dictaminó este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Pepe, desatando una oleada de indignación entre sus vecinos del barrio del Bon Pastor de Barcelona.

Los vecinos piden la libertad del anciano

El enfado de los vecinos se ha traducido este miércoles en una concentración pública de 300 personas que han exigido de forma pacífica la puesta en libertad de su vecino, enfermo y vulnerable.

Todos creen que Pepe actuó en defensa propia y consideran que se está cometiendo una tremenda injusticia con el hombre. Tampoco ayuda la oleada de robos y atracos que están sufriendo en el barrio barcelonés.

El ladrón de ancianos

Los hechos por los que Pepe está en prisión tuvieron lugar el pasado domingo, 5 de abril, en el humilde barrio del Bon Pastor de Barcelona cuando el anciano de 66 años salió a tomar el sol en su silla de ruedas.

En ese momento, se presentó un atracador marroquí en patinete e intentó atracar a Pepe y arrebatarle la cadena de oro que siempre lleva en su cuello. En la refriega, el anciano apuñaló al ladrón en el pecho con la navaja que suele llevar encima causándole la muerte.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron al vecino que ha pasado dos días monitorizado en el hospital debido a su penoso estado de salud, hasta su puesta a disposición judicial y su ingreso en la prisión de Brians.