Margot Robbie dio su primer gran salto actoral con este drama deportivo: está disponible gratis en el streaming

En el Hollywood actual quedan pocas estrellas del cine como antaño. Figuras mediáticas que, aparte de ser respetadas por la crítica, consiguen funcionar como un reclamo taquillero para los grandes estudios. Esa posición la ocupan todavía referentes mundiales de la talla de Brad Pitt o Tom Cruise. Pero en la actualidad más reciente, la única que ha conseguido reflejar esa grandeza otrora ha sido Margot Robbie. La australiana es con diferencia la artista internacional de su generación, cuyo talento se ha consolidado mejor entre los espectadores y la prensa especializada. Por eso, nuestra recomendación de hoy no puede ser otra que el largometraje con el que la actriz obtuvo su primera nominación a los Oscar: Yo, Tonya está disponible gratis en la plataforma de RTVE Play.

Robbie ya había aparecido en El lobo de Wall Street (2013) y asumido, por primera vez, el rol de Harley Quinn en Escuadrón Suicida (2016). No obstante, la cinta de Craig Gillespie fue el rol en solitario que demostró su capacidad para liderar proyectos como protagonista y, al mismo tiempo, ejercer como productora ejecutiva, debutando con su sello, LuckyChap Entertainment. Aparte de la nominación a la estatuilla dorada, Yo,Tonya le supuso a la intérprete las consideraciones en sendas categorías de los BAFTA, Globos de Oro y Sindicato de Actores. Fundar su propia productora le otorgó un control creativo total, tomando las riendas de su carrera y logrando optar a un tipo de papeles que de primeras la meca del celuloide no le ofrecía.

Por el camino, la historia basada en los hechos reales de la deportista olímpica Tonya Harding funcionó como un crisol interpretativo para Robbie, teniendo que asumir una transformación física y un entrenamiento estricto de patinaje sobre hielo, así como la complejidad propia de un personaje con tantas aristas.

‘Yo, Tonya’ está disponible en RTVE Play

La trama se centra en Tonya Harding, una deportista de élite criada bajo las exigencias de una madre implacable y casada con un hombre violento e impulsivo. A pesar de hacer historia en el patinaje sobre hielo, su vida es un caos repleto de relaciones destructivas y las tensiones de un entorno irrespirable. Todo ello colapsa de forma definitiva cuando se ve salpicada por un brutal atentado contra su principal rival deportiva.

Además de la presencia de Robbie, el largometraje tiene en su casting principal a varios nombres conocidos de la industria. Desde la presencia de Sebastian Stan a una Allison Janney perfecta como la madre de Tonya. Tras ellos, Caitlin Carver, Julianne Nicholson, Bojan Novakovic, Mckenna Grace y Paul Walter Hauser completan el elenco secundario. El filme obtuvo también la nominación al Oscar para Janney y la consideración en la categoría de mejor montaje.

Yo,Tonya está disponible gratis en RTVE Play hasta el 7 de julio. Una oportunidad perfecta para los amantes del streaming, pues fuera de la plataforma pública de vídeo bajo demanda, la película no está disponible bajo suscripción en ninguna de las principales marcas online, sólo bajo compra o alquiler en Prime Video y Rakuten TV.

Una oscura historia real

El guion, firmado por Steven Rogers (Quédate a mi lado) y la propia Harding, es bastante fiel a los hechos ocurridos en la realidad, tanto en el retrato de abusos como en los logros deportivos de la protagonista. Aunque, como toda película, existe cierta dramatización relacionada con la inocencia de Tonya para construir un tono de comedia negra que, por otro lado, la desmarca narrativamente de otros tópicos narrativos del subgénero.