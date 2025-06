Ésta es la única condición que tiene Brad Pitt para volver a trabajar con Tom Cruise en una película

El estreno de F1: la película está a la vuelta de la esquina y, tras todo lo que hemos ido sabiendo de ella, no son pocos los que describen este nuevo blockbuster como una «Top Gun: Maverick pero con coches». El motivo pasa por supuesto, por la sensación de velocidad que parece imprimir el filme y porque detrás de las cámaras se encuentra el mismo director, Joseph Kosinski y el mismo guionista, Ehren Kruger. Otra similitud es la presencia de dos intérpretes que comparten generación: Brad Pitt y Tom Cruise. Ambas estrellas no aparecen juntas en un largometraje desde hace más de 30 años, pero ahora el ganador del Oscar estaría dispuesto a compartir pantalla con Cruise de nuevo si se cumple una condición. Bromeando, Pitt ha asegurado que su nueva cinta juntos debería ser «en tierra».

La última-y única-vez que Brad Pitt y Tom Cruise aparecieron en el mismo casting fue en Entrevista con el vampiro (1994). Una valorada adaptación de Anne Rice que llegó a recaudar en su momento unos 220 millones de dólares en todo el mundo y que sin embargo, fue poco a poco alimentando los rumores de una enemistad entre las dos leyendas de la interpretación. Ninguno de los dos se ha pronunciado nunca sobre ello, aunque siempre se explicó cómo sus diferentes métodos de trabajo y sus personalidades generaron cierta tensión en el set. El actor de Magnolia (1999) es intenso y muy exigente, mientras que su compañero es habitualmente más relajado. El no haber trabajado posteriormente ni coincidido en ningún proyecto dio la sensación de la existencia de un veto entre ambos, pero unas últimas declaraciones de Cruise asegurando que juntos pasaron muchas noches del rodaje de su película haciendo carreras de karts, terminó paralizando dicha rumorología. Quién sabe, igual la enemistad nació de su propia competencia como pilotos. Sea como fuere, el apoyo público del actor de Misión imposible a F1 y haber compartido al mismo director podría llegar a acercarlos a un producto audiovisual conjunto, a pesar de que Pitt ha dejado muy claro que él no piensa colgarse de un avión.

Brad Pitt y Tom Cruise podrían colaborar

Brad Pitt y Tom Cruise no han tenido que competir en el box office mundial. El de Siracusa estrenó su hipotética despedida del agente Ethan Hunt con Misión Imposible: Sentencia final el mes pasado, cerrando su promoción justo al inicio de la de Pitt, quien hace escasas horas se encontraba en Ciudad de México presentando F1.

Esta superproducción, financiada por Apple y distribuida en cines por Warner Bros. deberá hacer una taquilla inconmensurable, pues parte con un presupuesto de 300 millones de dólares. Esto quiere decir que su recaudación tendrá que alcanzar al menos, los 800 millones para comenzar a ser rentable. Cifras que por el momento, este año sólo han alcanzado el live action de Lilo & Stitch, Una película de Minecraft y el fenómeno asiático de Ne Zha 2.

En F1, Pitt da vida a Sonny Hayes, un ex piloto retirado de la competición que regresa a los circuitos para intentar salvar la temporada de su antiguo compañero Rubén Cervantes (Javier Bardem), quien posee un equipo de Fórmula 1 a punto de entrar en quiebra. Ahí tendrá que vérselas con su joven compañero, Joshua Pearce (Damson Idris), quien desea a toda costa imponer su ritmo frente a lo que es mejor para el conjunto del equipo. En su charla con E! News sobre la posibilidad de volver a trabajar con Tom Cruise, el oscarizado actor de 61 años dijo lo siguiente:

«Es un encanto. Sí, tuvimos nuestra época de karts juntos en los 90. Pero bueno, no voy a colgar mi trasero en una mierda de avión. Mejor cuando vuelva a hacer algo en tierra».

Sus agendas futuras

F1: La película se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo 27 de junio, a través también de un Pitt que produce la cinta con su sello, Plan B Entertainment. Tras ello, tiene pendiente el estreno en 2026 de la serie The Continuing Adventures of Cliff Booth, donde con un guion de Tarantino y la dirección de David Fincher recuperará el personaje que le valió su estatuilla por Érase una vez en Hollywood (2019). En 2027 protagonizará The Riders, un thriller sobre secuestros que parte de la novela homónima de Tim Winton y que estará financiada por el sello independiente A24.

Por su parte, Cruise protagonizará en 2026 la película Judy. La última obra del cineasta Alejandro González Iñárritu, compartiendo elenco con nombres como Sandra Hüller o John Goodman. ¿Volveremos a ver en un futuro a Brad Pitt y a Tom Cruise colaborando juntos en una futura película?