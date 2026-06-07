Encuentran muerto a un hombre en una vivienda y otro herido tras una caída en San Roque (Cádiz)

Efectivos del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han hallado a una persona muerta en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, situada en el término de San Roque. Según 112 Andalucía, también se ha encontrado a otra persona herida tras precipitarse por un muro de la misma urbanización.

Las dotaciones del servicio adscrito al Gobierno andaluz encontraron a una persona fallecida en el interior de un domicilio. Hasta el lugar de los hechos acudieron sanitarios, Policía Local y Guardia Civil.

Abierta una investigación

El 112 confirmó que los implicados son dos hombres: uno de ellos fue localizado sin vida y otro sufrió heridas al caer o arrojarse desde un muro. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación en relación al suceso para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La investigación se centra en determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda. La principal hipótesis que se maneja sería un violento enfrentamiento con un machete y un martillo entre los dos hombres, que mantendrían una relación sentimental, según Europa Sur. Los dos implicados serían extranjeros y convivían desde hacía unos tres años en la zona.

Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso este sábado alertando de que un hombre se había precipitado en la urbanización. El herido fue evacuado al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción. Después recibió otra comunicación indicando que habían encontrado al cadáver de otro hombre en el interior de una vivienda.

Por el momento, las autoridades no han facilitado información oficial sobre las identidades de los implicados ni sobre las circunstancias concretas que rodean el caso.