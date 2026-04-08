«Me crucé con él, y de repente empezó a lanzarme hachazos a la cabeza, pero se los paraba con el bastón, la suerte es que el bastón no se rompió», lo cuenta Antonio, un vecino de 69 años de Montefrío (Granada), superviviente del ataque del temporero marroquí que se cobró dos víctimas más.

«Me rompió la clavícula de un hachazo pero como no podía darme en la cabeza, me lanzó hachazos a los pies, entonces comencé a gritarle muy fuerte y de repente paró y continuó su camino», cuenta el vecino de Montefrío.

El agresor, un temporero marroquí recién llegado al pueblo atacó a dos mujeres más a las que propinó varios hachazos en la cabeza. Una de ellas sufrió la amputación de un dedo. Ambas se encuentran en estado crítico ingresadas en el hospital.

«Todos los cristianos deben morir»

Tras su inmediata detención por la Guardia Civil, el detenido le contó a los guardias durante el traslado a los calabozos: «He sentido la llamada de Alá y todos los cristianos deben morir». El arrestado no tiene antecedentes policiales ni ha sido tratado por ninguna enfermedad psiquiátrica. No se han encontrado, de momento, conexiones del detenido con actitudes yihadistas.

Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del ataque que tuvo lugar poco antes de las diez de la mañana del lunes, pero se inclinan por que el atacante sufrió un brote psicótico. El detenido, de 45 años y nacionalidad marroquí, pasará a disposición judicial este jueves acusado de tres tentativas de homicidio sobre los vecinos de Montefrío.

Detenido vecino por un altercado posterior

Ante la creciente escalada de la tensión en Montefrío, la Guardia Civil ha reforzado con efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) el dispositivo para evitar altercados entre vecinos y la comunidad islámica de la localidad.

Ya el lunes por la noche, los agentes detuvieron a un hombre de 36 años por desobediencia y resistencia a la autoridad, cuando los guardias intentaban evitar el ataque a una frutería marroquí del pueblo que nada tenía que ver con los hechos y una concentración ante la casa donde vivía el agresor con otros compatriotas africanos.

La comunidad islámica de la zona ha condenado la agresión en un comunicado y llama a la convivencia pacífica. Los vecinos insisten en que no son racistas, pero culpan de la creciente inseguridad a un grupo de inmigrantes delincuentes que se ha establecido en el pueblo y piden soluciones urgentes.