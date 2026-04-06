Vecinos de Montefrío se manifiestan tras el ataque con hacha de un magrebí: “No es racismo, es justicia”

Los vecinos de Montefrío (Granada) se han manifestado este lunes en varias ocasiones a lo largo del día para exigir justicia tras el brutal ataque con hacha que ha dejado a tres heridos en el municipio granadino, dos de ellas mujeres en estado muy grave. La protesta se ha producido horas después del suceso y ha estado marcada por un mensaje claro de los asistentes: «No es racismo, es justicia», en respuesta a quienes tratan de desviar el foco de la gravedad de lo ocurrido.

La primera concentración ha surgido de forma improvisada durante la mañana, poco después de conocerse el alcance de la agresión. Varias decenas de vecinos se han reunido para expresar su indignación y reclamar una respuesta firme ante un episodio que ha causado una profunda conmoción en el pueblo. Los manifestantes han insistido en que su protesta no nace del rechazo al extranjero por su origen, sino de la necesidad de defender la seguridad de los residentes y de pedir responsabilidades por un ataque de extrema violencia.

La movilización ha continuado por la tarde. A las 20:00 horas, centenares de personas han vuelto a concentrarse para denunciar el problema de inseguridad que, según afirman, arrastra Montefrío desde hace semanas. El ambiente ha sido de preocupación, pero también de unidad entre muchos vecinos, que han querido alzar la voz ante una situación que consideran insostenible.

Durante la protesta, una de las manifestantes ha leído un mensaje en nombre de los asistentes. «Estamos aquí no por división, sino por una preocupación que compartimos todos: la seguridad. Ya no podemos más. Basta de violencia y delincuencia», ha señalado. Esa intervención, cubierta por Ideal, ha resumido el sentir de buena parte del municipio tras un ataque que ha roto la tranquilidad de la localidad.

Condena de la comunidad islámica

Cabe destacar que la comunidad islámica de Montefrío también ha mostrado su repulsa ante los hechos. En un comunicado, ha expresado «su más firme condena ante los graves hechos ocurridos» y ha trasladado «su solidaridad y cercanía con las personas heridas, así como con sus familias». Además, ha subrayado que «hechos aislados como este no representan los valores de nuestra comunidad ni de la sociedad de Montefrío, caracterizada por su historia de respeto y convivencia».

La presencia de la comunidad islámica ha servido para reforzar el mensaje de rechazo al ataque y de apoyo a las víctimas. Mientras tanto, los vecinos mantienen su exigencia de justicia y de medidas que frenen la inseguridad. Montefrío vive así una jornada de tensión y dolor, con el municipio todavía golpeado por una agresión salvaje que ha dejado tres heridos y ha desatado un fuerte clamor en la calle.