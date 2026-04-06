Vecinos de Montefrío tras el ataque de un magrebí con un hacha: «Todos sabemos quiénes son…»

Un hombre de origen magrebí de 45 años ha sembrado el pánico este lunes por la mañana en Montefrío (Granada) al atacar con un hacha a tres vecinos en plena calle. Los hechos, ocurridos pasadas las 10:00 en el entorno de la calle Fuente y Prado de esta localidad granadina, han dejado a un hombre herido y a dos mujeres graves, una de ellas con lesiones en el cráneo. OKDIARIO Andalucía ha hablado con vecinos de Montefrío, que aseguran estar hartos del comportamiento de un reducido grupo de personas de origen marroquí que llevan un tiempo dando problemas en el pueblo.

Un trabajador de la calle en la que se han producido los hechos ha asegurado a OKDIARIO Andalucía que cerró la tienda en cuanto empezó a ver movimientos no habituales en este tranquilo municipio de apenas 5.000 habitantes. Este hombre, que tiene un negocio en la misma calle del ataque, lamenta que «hay varios marroquíes que están dando problemas, y nada más que robando». En este sentido, asegura que todos en el pueblo saben quiénes son pero que «como la Ley está como está…», nadie hace nada, se resigna.

Desde un convento que se encuentra también a escasos metros de donde se ha perpetuado el ataque, aseguran a OKDIARIO Andalucía que también se apresuraron a cerrar las puertas cuando ocurrió todo «por seguridad». «Hay dos o tres marroquíes que están con la droga y se dedican a robar a gente mayor», lamentan desde el citado convento del municipio granadino.

Ataque

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, el presunto atacante caminaba por la vía pública con un hacha en la mano. Se trata de un hombre magrebí que no está empadronado en el pueblo, aunque llevaba residiendo allí desde hacía poco tiempo. En un momento dado, ha intentado agredir a un varón de unos 70 años de edad, que ha conseguido defenderse con el bastón que llevaba encima.

Ese primer forcejeo ha evitado, en parte, un desenlace todavía peor para la primera víctima, aunque el hombre ha resultado herido en las muñecas y en una mano. A continuación, y siempre según la versión de los testigos, el agresor no ha depuesto su actitud y ha dirigido su ataque contra dos mujeres que estaban contemplando la escena.

Lejos de marcharse o de frenar, ha atacado también presuntamente a ambas con el hacha. Las dos mujeres han resultado heridas de gravedad, una de ellas con lesiones en el cráneo, lo que ha obligado a una rápida intervención de los servicios de emergencia. La violencia del ataque y la forma en la que se ha producido han generado una enorme preocupación en el municipio.

La Guardia Civil ha confirmado la detención del presunto agresor, que ya se encuentra bajo custodia. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas que habrían desencadenado el ataque.