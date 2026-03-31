Son las primeras imágenes del impresionante narcotúnel descubierto por la Policía Nacional en Ceuta. Su dueño, el «narcoarquitecto» del túnel, es un conocido narco marroquí responsable también del otro narcotúnel descubierto hace un año a menos de 100 metros de su «hermano mayor». En la operación denominada «red de redes del hachís» la Policía ha detenido a 27 personas e incautado 17 toneladas de droga.

El nuevo narcotúnel de Ceuta tiene 19 metros de profundidad, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, pero ha advertido de que todavía se sigue trabajando debido a que se encuentra inundado de agua. Aún se desconoce la longitud de esta «narcoestructura» y las ramificaciones bajo territorio español.

La investigación, secreta durante un año, ha descubierto una autopista subterránea directa a Marruecos que cuenta con tres niveles y galerías con raíles y vagones que traían toneladas de hachís a España desde el país vecino. El túnel recién descubierto a 100 metros del primero, es mucho más amplio y está dotado de mejores medios mecánicos que permiten manejar la droga con menos personal, reduciendo los riesgos de los narcotraficantes ser descubiertos.

Narcotúnel con raíles y vagones

Este segundo narcotúnel estaba camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones dentro de una nave del polígono del Tarajal. El túnel disponía de tres niveles con un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos del hachís y una línea final de raíles hacia Marruecos.

Entre los detenidos están los dos presuntos líderes de la red, uno de ellos desde Marruecos, considerado el «narcoarquitecto» y «patrón de los túneles», supuesto responsable del otro túnel descubierto el pasado año, y el otro en Ceuta, donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos, dueño de toda la droga intervenida.

Uno de los detenidos es guardia civil

Entre los detenidos e ingresados en prisión durante la operación, un total de 27 personas, se encuentra un guardia civil jubilado de Chiclana de la Frontera. El agente, estuvo destinado en Ceuta hasta hace un año y medio y está acusado de participar en el traslado de hachís hacia la Península a través de este narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal.

La operación policial no ha concluido y los especialistas de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional continúan inspeccionando la nave ubicada en el polígono del Tarajal, a escasos metros de la frontera.

Los investigadores tratan de averiguar si el narcotúnel conecta con otros edificios cercanos y se han precintado dos naves colindantes para evitar la destrucción de pruebas o posibles fugas.