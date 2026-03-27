La Guardia Civil ha detenido a cinco chicas jóvenes de entre 18 y 24 años por la paliza brutal a una mujer transexual en un pub de La Bañeza (León). Bianca Lizbeth Fernández, la actual Miss Trans Benavente y Miss Trans Zamora, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula a causa de la agresión. A las detenidas no les pareció bien que la víctima tratara de usar el baño de mujeres del bar.

Las cinco detenidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de guardia. A las detenidas se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima relató en su denuncia que las cinco mujeres estaban acompañadas de otras cinco o siete personas más de las que aún no se sabe su paradero.

Paliza por intentar usar el baño de mujeres

El desencadenante de la salvaje agresión fue la intención por parte de la mujer transexual víctima de la paliza de usar el baño femenino del bar de copas.

Tras un primer roce con una pareja de mujeres jóvenes que estaban encerradas en el baño, otras dos comenzaron a insultar a la víctima llamándola «travelo de mierda» y diciéndole que se fuera al baño de hombres mientras le daban empujones.

A puñetazos y botellazos

Ya en la puerta del baño, cuatro de las mujeres jóvenes se abalanzaron sobre la mujer transexual y comenzaron a darle puñetazos y botellazos de forma ininterrumpida hasta que la víctima pudo encerrarse en el baño.

Cuando todo se calmó y la víctima abandonó el bar de copas para regresar a su casa se topó con las cuatro mujeres jóvenes que la habían agredido acompañadas de otra más y varios hombres.

Ahí fue donde la mujer transexual recibió una paliza brutal a puñetazos y patadas mientras la insultaban llamándola «maricón», «travelo» y «travesti», además de amenazar con matarla a golpes.

La intervención de la Policía Local puso fin a la paliza. La actual Miss Trans Benavente y Miss Trans Zamora, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula y puntos de sutura en varias parte de su rostro.