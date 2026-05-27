Feria de Primavera de Antequera 2026: cuándo es, programa completo y conciertos

Antequera ya tiene todo preparado para la que es una de sus citas más esperadas del año. La Feria de Primavera 2026 vuelve con varios días de actividades, combinando tradición, conciertos y propuestas pensadas para todo tipo de público. Es una de esas ferias que se vive en toda la ciudad y de la que te ofrecemos ahora fechas, lugares, programación con conciertos, y como no, toda la información para saber cómo llegar.

Este año, además, la Feria de Antequera llega con algunos detalles que la hacen especial, como el cartel oficial, que ha sido diseñado por alumnos del Centro EDAU, en una apuesta clara por la inclusión. También regresan espacios muy conocidos como Expomaq o el área gastronómica «Antequera ¡Qué Bien Me Sabe!», que suele ser uno de los puntos más visitados. Pero además, podremos disfrutar desde mañana de cuatro días de fiestas, talleres y como no, mucha música con conciertos de artistas como La Húngara así que si no quieres perderte nada, toma nota que te lo contamos todo.

Cuándo es la Feria de Primavera de Antequera 2026: fechas y horario

La Feria de Primavera de Antequera 2026 se celebra desde mañana 28 hasta el domingo 31 de mayo, cuatro días en los que la ciudad entra de lleno en modo feria, con actividades desde por la mañana hasta bien entrada la madrugada.

Tal y como recoge el programa oficial , muchas de las propuestas se concentran en franjas amplias de horario, especialmente en el recinto ferial, donde hay actividad prácticamente continua. Por ejemplo, eventos como Expomaq se desarrollan desde las 10:00 hasta las 20:00 horas durante varios días, mientras que la música y el ambiente nocturno se alargan hasta altas horas. Además, las casetas mantienen horarios extensos, sobre todo el viernes y el sábado, cuando la feria alcanza su mayor afluencia.

Dónde se celebra la Feria de Primavera de Antequera: recinto ferial y ubicación

El epicentro de la feria se sitúa en el recinto ferial de Antequera, ubicado a las afueras de la ciudad. Es allí donde se concentran la mayoría de actividades, conciertos, exposiciones y zonas de ocio. Según el plano del programa el recinto está organizado en distintas áreas con una zona de casetas, escenario municipal, espacio para atracciones, zona ganadera (Agrogant), área gastronómica y aparcamientos habilitados para el público.

Aun así, la feria no se limita sólo a este espacio, sino que también hay casetas en el centro urbano, como en la Alameda de Andalucía o el entorno de la iglesia de San Francisco, lo que permite disfrutar del ambiente sin necesidad de desplazarse hasta el recinto.

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Programa y conciertos de la Feria de Primavera de Antequera 2026

El programa de este año viene bastante completo, con propuestas repartidas durante los cuatro días y pensadas para una amplia variedad de público

Conciertos y música en directo

Uno de los grandes atractivos de la feria son los conciertos gratuitos en el recinto ferial y que ahora te explicamos:

Viernes 29 de mayo

23:30 horas: concierto de La Húngara

Después, sesión de DJs hasta la madrugada

Sábado 30 de mayo

23:30 horas: concierto de Cali y El Dandee

Música continua con DJs durante la noche

Domingo 31 de mayo

19:00 horas: espectáculo familiar «El Ladrón de Arabia», tributo a Aladdin

Música ambiente durante toda la tarde y noche

Además, desde el jueves hay ambientación musical con DJs desde la tarde, lo que hace que el recinto tenga movimiento desde el primer día.

Expomaq y Agrogant

Uno de los elementos más característicos de esta feria es su vinculación con el mundo agrícola y ganadero. Expomaq, que se celebra del 28 al 31 de mayo, reúne maquinaria agrícola en más de 4.000 metros cuadrados de exposición, con horario de 10:00 a 20:00 horas (y hasta las 15:00 el último día). Por su parte, Agrogant incluye exposición de ganado, talleres familiares y actividades como demostraciones de elaboración de queso o actividades infantiles con animales.

«Antequera ¡Qué Bien Me Sabe!»

Otro de los espacios que suele funcionar muy bien es el área gastronómica, activa del 29 al 31 de mayo. Aquí se combinan degustaciones, catas, presentaciones de productos locales y talleres, como demostraciones de porra antequerana o catas de vino . También hay ludoteca infantil, lo que facilita que las familias puedan disfrutar del espacio con más tranquilidad.

Tradición y otros actos destacados

La feria también mantiene su parte más tradicional con eventos como:

Ofrenda floral a la Virgen de los Remedios (29 de mayo a las 19:30)

Novillada con picadores el sábado 30 de mayo a las 19:00 en la plaza de toros

con picadores el sábado 30 de mayo a las 19:00 en la plaza de toros Casetas abiertas tanto en el centro como en el recinto ferial

abiertas tanto en el centro como en el recinto ferial Días de la infancia con precios populares en atracciones

Además, se incluyen iniciativas como la «feria sin ruido» en determinadas horas, pensada para personas con trastorno del espectro autista.

Cómo llegar a la Feria de Primavera de Antequera: coche, tren y transporte público

Antequera está bien conectada, lo que facilita bastante el acceso durante la feria. En coche, se puede llegar fácilmente por la A-45 desde Málaga o por la A-92 desde Granada, Sevilla o Córdoba. Eso sí, en los días de mayor afluencia conviene ir con tiempo y usar los aparcamientos habilitados fuera del centro.

En tren, la ciudad cuenta con dos estaciones (Antequera Ciudad y Antequera-Santa Ana), con conexiones frecuentes desde varias ciudades andaluzas. Si eliges ir en autobús, existen líneas interurbanas que conectan con Málaga y otros municipios, además de servicios desde otras provincias. Durante la feria, además, se pone en marcha un servicio especial de tren al recinto ferial, con un precio de 1 euro por trayecto y horarios ampliados, especialmente viernes y sábado .

Dónde dormir en Antequera durante la Feria de Primavera

Si la idea es pasar varios días en la feria, lo más práctico suele ser alojarse en el centro histórico. Desde ahí puedes moverte caminando tanto a las casetas del centro como, en muchos casos, al propio recinto.

Entre las opciones más habituales están:

Parador de Antequera, más tranquilo y con buenas vistas

más tranquilo y con buenas vistas Hotel Coso Viejo, en plena zona monumental

en plena zona monumental Hotel Manzanito, sencillo y bien ubicado

sencillo y bien ubicado Hotel Antequera Hills, con instalaciones más amplias

con instalaciones más amplias Hotel Finca Eslava , con un estilo más rural

, con un estilo más rural Opciones económicas: Hostal Colón y Hotel Los Dólmenes

Como vemos, la Feria de Primavera de Antequera 2026 llega con una programación muy completa y esa mezcla entre tradición y ambiente moderno que la caracteriza. Cuatro días intensos en los que la ciudad cambia el ritmo y se convierte en uno de los puntos más animados de la provincia.