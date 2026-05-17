¿Qué es Pentecostés, su significado, qué se celebra y en qué se diferencia de la Pascua?

Pentecostés aparece cada año en el calendario, pero si preguntas a tu alrededor, no todo el mundo tiene claro qué se celebra exactamente. Es algo que a muchos les suena, especialmente ahora que estamos en mayo y también en junio, porque se suele relacionar con la romería del Rocío, pero lo cierto es que pocos saben su origen, significado y también en qué se diferencia a la Pascua.

Quizá pasa porque a diferencia precisamente de la Pascua, o de la Navidad, no tiene una escena concreta que todo el mundo identifique al instante. Y aun así, dentro del calendario cristiano, es una de las fechas más importantes, aunque muchas veces pase más desapercibida de lo que debería. Y lo más curioso es que entender Pentecostés no es complicado, pero sí requiere mirar un poco más atrás dado que no nació como una fiesta cristiana, ni mucho menos. De hecho, su origen está en una tradición mucho más antigua que fue cambiando con el tiempo hasta adquirir el significado que tiene hoy.

Qué es Pentecostés y de dónde viene realmente

El nombre de Pentecostés significa «cincuenta» y hace referencia a los cincuenta días que pasan desde la Pascua hasta esta celebración. Pero antes de llamarse así, esta fiesta ya existía. En el mundo judío se conocía como la «fiesta de las semanas» y estaba relacionada con el calendario agrícola. Se celebraba siete semanas después de otra festividad importante y coincidía con el final de la cosecha de la cebada y el inicio de la del trigo. Es decir, era una fiesta de agradecimiento por los frutos recogidos.

Con el tiempo, ese sentido agrícola se amplió y empezó a tener también un valor histórico. Los israelitas comenzaron a asociarla con la Alianza en el Monte Sinaí, el momento en el que, según la tradición, Dios entrega la ley a Moisés. Así que Pentecostés pasó de ser una fiesta del campo a convertirse en una celebración con un significado mucho más profundo.

Qué se celebra en Pentecostés para los cristianos

Cuando se habla de Pentecostés en clave cristiana, todo gira en torno a un momento muy concreto que recoge el Nuevo Testamento. Ocurre días después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando sus discípulos siguen reunidos, todavía con dudas y sin una dirección clara. En ese contexto es cuando, según el relato bíblico, sucede algo que cambia completamente la situación. Los apóstoles experimentan la llegada del Espíritu Santo, descrita con imágenes muy potentes como el viento o las lenguas de fuego. A partir de ahí, lo que antes era incertidumbre se convierte en decisión.

Ese paso es importante porque marca el inicio de algo nuevo. Hasta entonces, el mensaje de Jesús se movía en un círculo muy reducido. Después de Pentecostés, empieza a difundirse abiertamente. Por eso se suele decir que es el momento en el que arranca la Iglesia como tal, más allá del grupo inicial. Aun así, quedarse sólo con esa idea puede ser simplificar demasiado, ya que Pentecostés no aparece de la nada ni funciona por separado. Está conectado directamente con todo lo que ocurre antes, especialmente con la Pascua.

De hecho, dentro de la tradición cristiana se entiende como el final de ese recorrido que comienza con la Resurrección. Es como el punto en el que todo lo anterior toma forma y se proyecta hacia fuera. Por eso no se considera una fiesta independiente, sino parte de un mismo proceso que se va desarrollando a lo largo de esas semanas.

Pentecostés y la Pascua: en qué se diferencian realmente

Aquí es donde suele venir la confusión. Mucha gente piensa que Pentecostés es como una especie de segunda Pascua, pero no es exactamente así. La Pascua es el centro de todo. Celebra la Resurrección de Jesucristo y, en términos cristianos, es el acontecimiento más importante del año. Es el punto de partida.

Pentecostés, en cambio, es la consecuencia. Si la Pascua representa la victoria sobre la muerte, Pentecostés simboliza lo que viene después: la transmisión de ese mensaje a través del Espíritu Santo. Dicho de forma sencilla: en Pascua ocurre el hecho, y en Pentecostés ese hecho se pone en marcha en la vida de las personas. Por eso se habla de la «cincuentena pascual», ese periodo de cincuenta días que une ambas celebraciones. No son fiestas separadas, sino dos momentos conectados dentro de un mismo proceso.

Por qué el Rocío se celebra en Pentecostés

La romería del Rocío, una de las celebraciones más multitudinarias de España, se celebra precisamente en Pentecostés. No es casualidad. Esta tradición se consolidó en el siglo XX, cuando se decidió trasladar los cultos en honor a la Virgen del Rocío a esta fecha, que varía cada año porque depende directamente de la Semana Santa. Por eso, el Rocío puede caer en mayo o en junio. Siempre será el fin de semana de Pentecostés.

El momento más conocido de esta romería es el llamado «salto de la reja», cuando los almonteños acceden a la ermita para sacar a la Virgen en procesión. Ocurre de madrugada, entre el sábado y el domingo de Pentecostés, y marca el punto culminante de la celebración. En este contexto, Pentecostés no se vive sólo como una fiesta litúrgica, sino también como una experiencia colectiva, cultural y profundamente arraigada en muchas comunidades.