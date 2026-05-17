AEMET avisa: el frío no ha terminado y el viernes llegará a España con su peor cara de lo que llevamos de año

El frío no ha terminado y el viernes llegará a España con su peor cara de lo que llevamos del año, el aviso de la AEMET pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que parece que llegan a toda velocidad y pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Cuando pensábamos que ya teníamos el verano aquí, nos enfrentamos directamente a un giro radical que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que el tiempo es el que gana protagonismo y lo hace de tal forma que tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos a merced de una situación que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, con la mirada puesta a unos cambios que serán los que nos marcarán de cerca. El tiempo no nos da ninguna tregua, sino más bien todo lo contrario, el viernes llega la peor cara de este temporal.

El aviso de la AEMET que nos advierte de que el frío no ha terminado

Será mejor que no nos confiemos, estamos viviendo unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado lo que nos estará esperando, un marcado cambio de tendencia que nos afectará de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios en los que cada detalle cuenta.

Es hora de saber de este tiempo que parece que nos afectará de lleno y que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en unos días en los que la inestabilidad acabará siendo una de las grandes protagonistas. El tiempo puede cambiar en cualquier momento.

Este mes de mayo nos está dando señales de que estamos ante una novedad que puede ser esencial y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos en mente y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

No ha terminado el frío y el viernes llegará con su peor cara

Los expertos de la AEMET no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma que tocará prepararnos para lo peor.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Será durante la jornada del viernes cuando el viento de componente norte favorezca la entrada de aire frío, dejando valores propios del inicio de la primavera muy por debajo de lo esperable para el mes de mayo. El descenso será notable desde primera hora, cuando las mínimas bajen en buena parte del país, pero con especial intensidad en zonas del Sistema Central, Girona y el Sistema Ibérico. Las máximas se llevarán el mayor golpe en sus valores. Se espera que estas desciendan de forma casi generalizada, a excepción de Galicia y el litoral cantábrico, donde se mantendrán».

De momento, este domingo lo que nos espera según la AEMET es una vuelta a la relativa normalidad: «Se prevé un predominio de las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque con el paso de una vaguada habrá abundante convección de ciclo diurno. De madrugada, el paso de un frente debilitado hará que predominen los cielos nubosos y se den precipitaciones, en general débiles, en el Cantábrico, los Pirineos y el sistema Ibérico. Por la tarde, se desarrollará abundante nubosidad de evolución diurna en la Península con chubascos dispersos en la mitad oriental y montañas de la occidental. Irán acompañados de tormenta y serán localmente fuertes, sin descartar granizo menudo, en el nordeste de Cataluña y en las sierras del este y sur peninsulares. En el resto del territorio, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Podrá nevar de forma débil en los Pirineos con una cota en ascenso de 1500-1700 m a los 1800-2000 m. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

Se esperan bancos de niebla matinales en el norte peninsular y el Estrecho, más probables en zonas de montaña. Las temperaturas máximas subirán en el interior del tercio nordeste, mientras que en el resto no se esperan cambios, salvo algún descenso ligero en el Cantábrico y el oeste de Andalucía. Las mínimas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares, restringiéndose las heladas a zonas altas del Pirineo. En Canarias no se esperan cambios significativos».