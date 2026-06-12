Aviso de la AEMET por calor extremo en estas zonas de España: los termómetros subirán hasta 10 ºC por encima de la media

Los termómetros subirán hasta 10ºC por encima de la media, la AEMET lanza un calor extremo en estas zonas de España. Será mejor que nos empecemos a preparar para unos días en los que quizás tocará empezar a pensar en una situación que nos traslada a lo peor del verano. Las cifras pueden acabar siendo las que nos harán pensar en lo peor de un tiempo que puede convertirse en una auténtica novedad. En estos días en los que quizás tendremos que empezar a pensar en ciertos detalles importantes.

Es hora de saber qué dicen los termómetros que pueden llegar a ser una auténtica pesadilla en unos días en los que realmente cada pequeño gesto se puede notar. Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. La realidad es que esta temporada tenemos por delante algunos cambios destacados que hay que tener en consideración.

Los termómetros subirán hasta 10ºC por encima de la medida

Por encima de la media es lo que vamos a tener de cara a un fin de semana en el que todo puede ser posible. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Este calor intenso que tenemos por delante y que nos estará acompañando, puede convertirse en un problema para muchos que van a ver en él, la antesala de algo más. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, de cara a unas cifras que ponen los pelos de punta.

La alerta naranja de la AEMET nos pide precaución y eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de un cielo que puede tener consecuencias. En especial de un sol que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Estas fechas que tenemos por delante son la antesala de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una importante diferencia que puede ser esencial que tengamos en cuenta. Es hora de saber qué pasará en estas cifras en las que realmente nos trasladarán a un mes de julio o agosto, sin haber acabado junio.

La AEMET lanza un aviso por calor extremo en estas zonas

Estas zonas de España están en riesgo, la AEMET no duda en lanzar una importante alerta que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de cambios que pueden ser los que nos harán estar pendientes de unas cifras que pueden ser especialmente peligrosas. Sobre todo, en zonas en las que no están tan acostumbrados al calor.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El anticiclón dejará un tiempo estable y un predominio de cielos despejados, o con alguna nube alta, en todo el país. Solo por la mañana se esperan algunas nubes bajas en el área cantábrica, el Estrecho, Melilla y puntualmente en el litoral mediterráneo. Por la tarde, podrían aparecer algunas nubes de evolución en el centro oeste peninsular, que podrían dar lugar a algún chubasco con tormenta en Extremadura. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Podrían aparecer brumas matinales en el alto Ebro y en el interior de las regiones del Cantábrico y de la provincia de Valencia. Se espera que continúe la entrada ligera de calima, que afectará principalmente al sur peninsular y al mar de Alborán. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, el norte de la meseta sur y Extremadura, la Comunidad Valenciana y Baleares, y se mantendrán sin cambios en el resto; estos ascensos serán notables en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y en el oeste de Galicia, e incluso los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas subirán en la mitad norte y en el suroeste; en el Cantábrico, noreste y sureste se esperan descensos ligeros o pocos cambios. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, se espera un aumento de las temperaturas, sobre todo en medianías y cumbres».

Las alertas estarán activadas: «Ascensos notables de las máximas en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia. Temperaturas máximas superiores a 35 grados en el cuadrante suroeste y en el oeste de Galicia, y superiores a los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Rachas muy fuertes de levante (superiores a los 70 o 90 km/h) en el Estrecho, el litoral de Almería y las sierras de Cádiz, de Málaga y del sur de Sevilla. El viento será moderado y de componente este en el Cantábrico, y flojo y de dirección variable en el tercio este y Baleares. Se espera tramontana moderada en el Ampurdán y Menorca, y levante moderado o fuerte en el Estrecho, el litoral de Almería y las sierras de Cádiz, de Málaga y del sur de Sevilla, con rachas muy fuertes (superiores a los 70 o 90 km/h). En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de componente este. En Canarias, el alisio soplará flojo o moderado».