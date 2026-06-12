Castilla y León: día soleado con algunas nubes y viento ligero, según AEMET

En el conjunto del territorio de Castilla y León, el 12 de junio de 2026 se prevé un día mayormente poco nuboso o despejado, aunque algunas nubes de evolución diurna podrían asomarse hacia el suroeste. Las temperaturas experimentarán un ascenso, destacándose un aumento más notable en las máximas. El viento soplará del noreste de forma floja, con ocasionales intervalos de moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 12 de junio

Cielo despejado y cálido ambiente en León

El cielo de León se despereza con un suave manto azul, ofreciendo una agradable jornada sin la amenaza de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 31 grados, brindando un acogedor calor a quienes salgan después del amanecer, que será a las 6:44 y hasta el ocaso, programado para las 22:00. Con un viento que soplará de manera moderada a 15 km/h, la brisa será un excelente aliado para disfrutar del aire fresco de la mañana.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el sol se asentarán en lo alto, llevando nuestras sensaciones térmicas a ese cálido pico de 31 grados. La humedad, aunque presente, será llevadera, generando un ambiente más tolerable. Los leoneses podrán aprovechar las diversas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Así que, abran sus ventanas y dejen que la luz y el sol inunden sus hogares.

Zamora: nubes y lluvias en jornada fresca

Las calles de Zamora se despiertan con una brisa que ya avisa de que el día no será común. Cielos nublados y un aire fresco nos acompañarán desde el amanecer, mientras la luz dorada del sol apenas atraviesa las nubes que amenazan con soltar su carga. A medida que avanza la jornada, se esperan lluvias intermitentes y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, transformando el ambiente en uno más dinámico y fresco.

La mañana comenzará con temperaturas suaves, alcanzando los 14 grados, pero a medida que el día avance, el mercurio ascenderá hasta los 35 °C, aunque la sensación térmica podría ser más baja por la humedad que se dispara hasta el 55%. La tarde y la noche traen consigo un contraste notable, ya que el cielo se mantendrá cubierto y las posibilidades de lluvia aumentan. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas y no olvidar una chaqueta para combatir el fresco que puede recordar que el verano se despide.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y viento fuerte

El amanecer en Salamanca nos regala un cielo mayormente despejado, con temperaturas suaves que rondan los 16°C. A lo largo de la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 31°C, brindando un ambiente cálido y agradable, sin posibilidad de lluvia. Sin embargo, no olvidemos que el viento puede soplar con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se eleve a 34°C.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá similar, aunque con un ligero aumento de la humedad, que alcanzará hasta el 60%, haciéndonos sentir un ambiente un poco pesado. La jornada contará con unas 15 horas de luz, ya que el sol saldrá a las 06:50 y se ocultará a las 21:54, permitiendo disfrutar de un día en su mayor esplendor.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo en Valladolid se presenta estable a lo largo del día, con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 34 grados. Aunque se registrarán vientos leves, no hay probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y cómodo.

Una jornada ideal para pasear por sus calles, disfrutar de los parques o realizar actividades al aire libre. Aprovechar el buen tiempo hará que cualquier plan se convierta en una agradable experiencia.

Cielos despejados y ambiente fresco en Burgos

Esta mañana, Burgos se despide de la bruma, mostrándose con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 12 grados; la sensación térmica puede bajar hasta los 10 grados. A lo largo del día, la temperatura irá en ascenso, alcanzando máximas de 29 grados, mientras el viento soplará con fuerza moderada del noreste, aportando una agradable frescura. Con estos agradables cielos, se aconseja salir a disfrutar del sol; un buen sombrero y ropa ligera serán perfectos para la tarde.

Palencia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondarán los 12 grados y una brisa moderada del este a unos 10 km/h. A medida que avance la jornada, el sol hará que el mercurio se dispare, alcanzando hasta 32 grados por la tarde, mientras el cielo se mantendrá mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, se anticipa que la humedad aumente, alcanzando un 65%, lo que podría provocar una sensación térmica más elevada. Aunque no se espera lluvia durante el día, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado y disfrutar plenamente de este contraste de temperaturas.

Ambiente perfecto para salir a pasear

en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y temperaturas frescas, rondando los 16 grados. El ambiente es agradable, con una brisa suave que invita a disfrutar del aire libre. A medida que avanza el día, la situación se mantendrá estable, alcanzando una temperatura máxima de 16 grados por la tarde. La humedad se sentirá más baja, lo que mejorará la sensación térmica. Es un buen momento para salir a pasear, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para cuando caiga la noche.

Segovia: cielo despejado y calor agradable

Las primeras horas traen un cielo sereno y despejado, con temperaturas frescas que rondan los 14°C, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el calor se hará presente, alcanzando los 32°C por la tarde, mientras el viento soplará con una brisa suave de hasta 10 km/h, aportando un agradable alivio.

Con la llegada de la tarde, se mantendrá la calma, pero el ambiente cálido invitará a refrescarse. Se recomienda aprovechar las horas del sol, que se esconderá a las 21:48, antes de que la noche traiga un ligero descenso térmico y un cielo despejado ideal para las actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente cálido en Soria

El día amanece en Soria con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 14 grados. Con la salida del sol a las 6:44, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando una cómoda máxima de 30 grados por la tarde. La brisa del noreste soplará a unos 15 km/h, proporcionando una sensación térmica agradable. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá en niveles relativos, promediando un 15% en la mañana y alcanzando el 60% en horas de máxima calor.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado y la calma del día invitará a disfrutar del exterior, pues no hay previsión de lluvias. Con una luz solar que se extenderá hasta las 21:44, los sorianos podrán aprovechar las horas diurnas en actividades al aire libre. Un clima cálido y soleado es el protagonista de este día, ideal para disfrutar de la belleza de Soria.