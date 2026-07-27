Tamara Gorro ha reaparecido ante las cámaras apenas unos días después de generar una enorme preocupación entre sus seguidores al compartir una imagen desde el hospital. La colaboradora e influencer, que en esta ocasión optó por no desvelar el motivo de su ingreso, ha querido zanjar la polémica explicando cómo se encuentra y cuál ha sido el verdadero alcance del episodio de salud que ha vivido. Lo ha hecho, además, acompañada de su exmarido, Ezequiel Garay, dejando patente la excelente relación que ambos mantienen pese a su separación.

Visiblemente más recuperada y ya de camino a casa, Tamara ha reconocido que los últimos días han sido especialmente complicados. Aunque una de las intervenciones médicas a las que se sometió estaba programada, hubo un contratiempo que disparó todas las alarmas. «Ha sido diferente. Una operación que se tenía que hacer y la otra nos ha llevado un grandísimo susto. Y ahora vamos a retomar el susto y a llevarlo todo bien. Ya está, a comer, a descansar. No soy, por desgracia, ni la primera ni la última», ha explicado a los medios a las puertas del centro hospitalario.

Sus palabras han dejado entrever que la situación fue más delicada de lo esperado, aunque sigue manteniendo la discreción sobre el diagnóstico concreto. Una decisión que ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios le reprocharon haber compartido su ingreso sin explicar qué le sucedía.

Tamara responde a las polémicas

Lejos de entrar en la polémica, Tamara ha defendido que nunca ha buscado alimentar rumores ni generar expectación. «Entiendo perfectamente todas las posturas. Yo tengo una familia virtual que, si no pongo los buenos días, ya se preocupa. Lo único que quería era decirles que no iba a estar por aquí porque estaba mala. Ni con intención de que se hablara ni con intención de que no se hablara. Respeto todas las opiniones», aseguró.

La influencer también ha respondido de forma contundente a quienes la acusaron de fomentar el morbo con su publicación. «¿Qué voy a alimentar? Si la que menos quiere alimentar soy yo. Tengo dos personitas que proteger, que son mis hijos. ¿Qué va a cambiar que yo diga qué tengo? ¿Qué cambia? El morbo», ha afirmado, dejando claro que su prioridad ha sido preservar la intimidad de su familia y de sus hijos.

Tras este importante susto, Tamara ha asegurado que ha llegado el momento de cambiar el ritmo de vida y empezar a pensar más en ella misma.»Paz. Creo que es la primera vez que lo voy a hacer. Esto viene de hace muchos meses y ahora es paz. Qué mejor mes que agosto. Me quiero ir a Ibiza, donde tengo mi casa y a mi familia elegida. Paseíto, mar, tranquilidad, comer, salir a cenar… Creo que, por primera vez, me voy a priorizar», confesó.

Unas declaraciones que evidencian que el episodio vivido le ha servido para replantearse muchas cosas y poner el foco en su bienestar físico y emocional tras meses especialmente intensos.

La reaparición de Tamara también ha estado marcada por la presencia de Ezequiel Garay. El exfutbolista no se ha separado de ella durante este complicado episodio y volvió a demostrar la buena relación que ambos mantienen pese a haber puesto fin a su matrimonio hace años. Su complicidad confirma que continúan formando un sólido equipo cuando se trata del bienestar de sus hijos y de apoyarse en los momentos difíciles.

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Durante su ingreso hospitalario también recibió un cariñoso mensaje público de Cayetano Rivera, que compartió por primera vez una fotografía de ambos besándose junto a la frase: «Volverás a brillar… más fuerte». Sin embargo, preguntada por ese gesto, Tamara ha evitado entrar en cuestiones sentimentales. «No voy a hablar de esos temas», respondió con rotundidad, aunque sí quiso destacar que se ha sentido muy respaldada durante estos días. «Tengo unos apoyos incondicionales y son los que están conmigo. Los principales para mí son mis hijos», ha concluido, centrada ahora en una recuperación que afrontará con calma y rodeada de los suyos.