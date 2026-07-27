Así es Lluís Buxó, la nueva ilusión de Lucía Rivera dos meses después de romper con Fernando Wagner

Hace apenas dos meses salía a la luz la ruptura de Lucía Rivera y Fernando Wagner, poniendo fin a una historia de amor que se había prolongado durante cerca de dos años y que siempre llevaron con la máxima discreción. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre los motivos de la separación, trascendió que la distancia terminó siendo un obstáculo difícil de salvar. La modelo se preparaba para trasladarse temporalmente a Sídney por motivos personales y profesionales, mientras que Wagner continuaba afincado en Mallorca, una situación que habría enfriado poco a poco la relación hasta desembocar en una ruptura amistosa.

Desde entonces, Lucía Rivera había centrado toda su atención en sus proyectos y en disfrutar de esta nueva etapa, marcada también por su experiencia en Australia. Sin embargo, todo apunta a que el amor ha vuelto a llamar a su puerta mucho antes de lo esperado. En pleno verano, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha sido vista compartiendo una cita con un joven que ya ha sido identificado y que se ha convertido en el protagonista de las últimas informaciones sobre la vida sentimental de la modelo.

La encargada de destapar esta inesperada relación fue la periodista y creadora de contenidos Alba Morales. A través de sus redes sociales compartió un vídeo en el que captó a Lucía Rivera acompañada de un hombre con el que compartía una actitud muy cómplice y relajada. Lejos de intentar ocultarse o esquivar las cámaras, ambos paseaban con total naturalidad, un detalle que ha llamado especialmente la atención teniendo en cuenta la discreción con la que la modelo suele gestionar su vida privada.

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Así es la nueva ilusión de Lucía Rivera

Pocas horas después de difundirse esas imágenes, la revista ¡Hola! desveló la identidad del acompañante de Lucía Rivera. Se trata de Lluís Buxó, un empresario catalán vinculado al sector de la moda y el emprendimiento. Aunque mantiene un perfil muy bajo y tiene sus redes sociales configuradas como privadas, algunos datos de su trayectoria profesional sí son públicos.

Buxó es cofundador y consejero delegado (CEO) de Shon Mott, una firma de moda especializada en prendas de estilo urbano y contemporáneo que ha ido ganando presencia en los últimos años. Desde la creación de la marca, ha participado activamente en su desarrollo empresarial, convirtiéndose en una de las caras visibles del proyecto.

Por el momento, ni Lucía Rivera ni Lluís Buxó han querido pronunciarse sobre esta incipiente relación. Tampoco han compartido imágenes juntos en sus respectivos perfiles sociales, aunque las fotografías y el vídeo difundidos en los últimos días parecen confirmar que entre ambos existe una evidente complicidad.

La noticia ha despertado un gran interés, especialmente porque Lucía Rivera siempre ha procurado mantener su vida sentimental alejada del foco mediático. A lo largo de los años, la modelo ha protagonizado contadas relaciones conocidas públicamente, apostando siempre por la discreción y evitando hacer declaraciones sobre su esfera más íntima.

Ahora, todo indica que ha iniciado una nueva etapa junto al empresario catalán. Aunque todavía es pronto para saber cómo evolucionará esta historia de amor, las imágenes difundidas muestran a una Lucía sonriente y relajada, disfrutando del verano y de la compañía de quien se ha convertido en la nueva ilusión de su vida.