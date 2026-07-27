¿Cuál es la mejor película de ‘Spider-Man’? Vota por tu favorita
El próximo 29 de julio de estrena la última entrega de la saga
El próximo 29 de julio se estrena en cines Spider-Man: Brand New Day, la última aventura del superhéroe protagonizada por Tom Holland. Es momento, pues, de echar la vista atrás y ver todas las películas protagonizadas por el Hombre Araña, tanto las de acción real como las últimas (y muy premiadas) versiones animadas. ¿Cuál crees que es la mejor? Vota aquí por tu favorita.
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