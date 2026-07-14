El desconcertante mensaje de Tamara Gorro tras pasar por quirófano: «No lo estoy llevando bien»

Tamara Gorro ha decidido responder públicamente a la polémica que se ha generado en las últimas horas tras anunciar que había pasado por quirófano sin revelar cuál es el problema de salud que la ha llevado a ser intervenida. La influencer, que hace unos días comunicaba a través de sus redes sociales que cambiaría «julio en Ibiza por camita en Madrid» y explicaba que llevaba meses sometiéndose a pruebas médicas, ha reaparecido en sus stories de Instagram para contestar a quienes han cuestionado que comparta su operación, pero no el diagnóstico.

Lejos de ignorar el debate, la colaboradora ha querido explicar por qué decidió hacer público que iba a ausentarse durante unos días sin entrar en detalles sobre la enfermedad o dolencia que padece. «No atiendo WhatsApp, no cojo llamadas, estoy en modo reposo absoluto», ha comenzado diciendo en uno de los vídeos que ha compartido con sus seguidores, antes de reconocer que sí ha entrado en Instagram para leer algunos de los mensajes que ha recibido.

Como suele hacer habitualmente, Tamara ha asegurado que presta atención únicamente a los comentarios respetuosos. «Siempre cojo los de mi familia virtual respetuosos, los otros los ignoro», ha afirmado. Sin embargo, ha admitido que ha habido una pregunta que se ha repetido con frecuencia y a la que ha querido responder directamente: «Si no quieres que se sepa, ¿por qué lo publicas?».

Tamara Gorro estalla tras las críticas por su operación

La creadora de contenido considera que anunciar su operación era la forma más natural de explicar su desaparición temporal de las redes sociales y evitar una mayor preocupación entre sus seguidores. «Si me van a operar y no voy a estar unos días porque voy a generar esa incertidumbre de ‘¿qué te pasa?’, pues lo digo tan normal. Oye, voy a la ITV, me van a ajustar un tornillo, entro a quirófano y ya está», ha explicado utilizando el humor que suele caracterizar sus publicaciones.

Lo que no piensa hacer, insiste, es revelar el diagnóstico. Una decisión que, según deja claro, no va a cambiar por las críticas recibidas. «El diagnóstico da igual, como si es una almorrana. Es que da lo mismo lo que sea. Eso no es importante», ha afirmado con rotundidad, dejando una de las frases más comentadas de su intervención.

Para Tamara, existe una gran diferencia entre informar de que está atravesando un momento complicado y compartir todos los detalles de su historia clínica. En su opinión, el diagnóstico solo compete a las personas que forman parte de su entorno más cercano. «¿A quién le importaría? Pues a tu familia, a ti, tus médicos… y ya está», ha señalado.

No es la primera vez que la influencer explica por qué ha decidido mantener esa información en la intimidad. En el comunicado que publicó antes de la intervención, ya dejó claro que prefería vivir este proceso lejos del foco mediático y que uno de los principales motivos era proteger a sus hijos. «Tengo unos pequeños que ya son mayores y hay veces que hay que ocultar cosas para no acentuar su preocupación», escribía entonces, insistiendo en que no quería fingir que todo estaba bien cuando no era así.

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En esta ocasión también ha aprovechado para sincerarse sobre el momento personal que está atravesando. Aunque siempre ha presumido de hablar con naturalidad de sus problemas, reconoce que emocionalmente no está siendo un proceso fácil. «Yo soy muy sincera. Bien no lo estoy llevando. No, no lo estoy llevando bien emocionalmente», ha confesado, admitiendo que los meses de pruebas, la incertidumbre y la posterior operación han supuesto un importante desgaste.

Pese a todo, Tamara intenta mirar hacia adelante con optimismo y confía en que la recuperación le permita retomar poco a poco la normalidad. De hecho, espera poder disfrutar del verano una vez supere este bache. «Cuando esté en agosto, si Dios quiere, en Ibiza, estaré de una manera… porque la vida es así», ha comentado. Fiel a su estilo, también ha recurrido al humor para restar dramatismo a la situación, comparando todo el proceso médico con una revisión mecánica. «He tenido que pasar por la ITV profunda, por el jefe de taller», ha bromeado.

Con estas declaraciones, Tamara Gorro ha querido zanjar definitivamente la polémica. La influencer no se arrepiente de haber contado que debía pasar por quirófano porque considera que era la forma más honesta de explicar su ausencia en redes sociales. Sin embargo, mantiene firme su decisión de no revelar el diagnóstico que ha motivado la intervención, convencida de que esa información pertenece exclusivamente a su esfera privada y a las personas que forman parte de su vida más íntima.