Antonio Banderas (65 años), sobre su juventud: «No quisiera que mis hijas salieran con un chico como yo. Era peligroso con mujeres de veinte años»

El actor Antonio Banderas se marchó con solo 19 años de la casa familiar en Málaga a principios de los ochenta para cumplir su sueño en Madrid: convertirse en un actor de éxito. Con solo 15.000 pesetas que su madre le cosió en un bolsillo del pantalón por si le robaban, comenzó a buscar fortuna y uno de los primeros trabajos que encontró fue como acomodador en el desaparecido Teatro Lavapiés. En los años de la movida madrileña Antonio Banderas vivía la noche a tope como todos los jóvenes de la época y de día trabajaba y estudiaba arte dramático. Por eso no nos extraña que haya pronunciado esta frase: «No quisiera que mis hijas salieran con un chico como yo. Era peligroso con mujeres de veinte años». En esa época era un joven impulsivo e inmaduro y ahora con la distancia que aporta la edad se ha dado cuenta de que no era la mejor pareja y que no le gustaría que sus hijas salieran con alguien como el Banderas de veinte años.

El actor Antonio Bandera nació en Málaga el 10 de agosto de 1960 y, aunque de pequeño quería ser futbolista, una lesión le obligó a olvidarse de ese sueño. En 1975, cuando solo tenía 15 años, interpretó a San Pedro en representaciones en playback del musical Jesucristo Superstar a cargo de Miguel Gallego en el colegio Los Olivos de Málaga. Once años después un joven actor comenzó a ser conocido en los años de la movida madrileña por sus papeles en películas de Pedro Almodóvar como La ley del deseo (1982), Matador (1986) y ¡Átame! (1989). En 1987 Antonio viajó a Los Ángeles cuando Mujeres al borde de un ataque de nervios fue nominada a un Óscar y logró que se fijasen en él directores y productores. Este fue el primer paso para su salto a Hollywood donde triunfó con películas como Los reyes del mambo (1992)[ o Two much (1995).

De Málaga a Hollywood

Cuando uno se lee la filmografía de Antonio Banderas, le parece sorprendente la cantidad de películas en las que ha participado como actor. Si, como hemos explicado, realizó sus primeros pinitos en Málaga, en los años 80 empezó su carrera como actor en Madrid y en los 90 la consolidó en Hollywood. Un actor que nunca ha dejado de moverse y afrontar nuevos retos e incluso también ha ejercido como director en películas como Crazy in Alabama (1999), El camino de los ingleses (2006), Solo (2015) y Akil (2017)

Una vez en Madrid en los años ochenta el primer golpe de suerte que tuvo fue que el director de la obra La hija del aire, Lluís Pasqual, le escogiera como actor tras unas pruebas en el Teatro María Guerrero. Esta experiencia en el teatro fue decisiva para su carrera y se repitió con el joven director Pedro Almodóvar le escogió como actor para películas como Laberinto de pasiones (1982), Matador (1988), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) o ¡Átame! (1989).

Gracias a la nominación al Óscar de Mujeres al borde de un ataque de nervios Antonio Banderas viajó a Los Ángeles y pronto le surgirían proyectos que le permitieron dar el salto al otro lado del charco. Uno de los primeros fue la película Los reyes del mambo en 1992 junto a Armand Assante. A partir de ese momento la carrera de Antonio fue fulgurante y logró papeles en producciones como Philadelphia (1992), El mariachi (1992), La casa de los espíritus (1993), De amor y de sombra en la que dio vida al protagonista (1993), Entrevista con un vampiro (1993) o Desperado (1995).

En 1995 su vida vuelve a pegar un giro de 180 grados cuando el director Fernando Trueba le elige para protagonizar en la película Two Much, una versión de la comedia francesa Le Jumeau de Yves Robert. Antonio interpreta el papel de un seductor que Interpretó a un seductor que tenía que engañar a Melanie Griffith y Daryl Hannah. Ese mismo año el actor español se casará con Melanie Griffith con la que vivirá el sueño americano.

En los años siguientes Antonio Banderas intervino en películas como Evita (1995), Asesinos (1995), La máscara del Zorro (1998), Frida (2001), La leyenda del Zorro (2005), Uncharted (2022) e Indiana Jones y el dial del destino (2023). También ha seguido trabajando con Pedro Almodovar y ha participado en películas como La piel que habito (2011), Los amantes pasajeros (2013) y Dolor y gloria (2019). Además, fue el actor de voz en inglés, español e italiano de El Gato con Botas, personaje de la franquicia de Shrek cuya quinta entrega se estrenará en 2027.

El teatro como gran pasión

Otra de sus grandes pasiones es el teatro en el que trabajó en Málaga con la compañía Dintel y en Madrid tuvo sus oportunidades en 1981 con La historia de los tarantos y cuando el director Lluís Pasqual le escogió para interpretar al personaje Irán en la obra La hija del aire del Centro Dramático Nacional

Antonio Banderas debutó en el teatro en 2023 en Estados Unidos con Nine. Gracias a esta producción fue nominado para un Premio Tony y ganó un Premio Drama Desk. En 2020 asumió la dirección artística del Teatro del Soho de Málaga donde empezó a dirigir y actuar en los musicales A Chorus Line y Company, que luego se han estrenado en Madrid.