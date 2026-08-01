Alfonso Cuarón, director de cine: «Porque el cineasta que es honesto con lo que plasma en la pantalla, puede tocar partes profundas y oscuras del espectador»

Hollywood es una industria en la que conviven mentes creativas de todos los países, pero durante un periodo de tiempo muy concreto, la autoría cinematográfica adquirió un tono tricolor comandado por tres cineastas magníficos: Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. El grupo, conocido formalmente como «Los Tres Amigos», atesora una colección de estatuillas doradas increíble, habiendo ganado el Oscar al mejor director prácticamente de forma seguida. Iñárritu se llevó la consideración por Birdman (2014) y El renacido (2015), y del Toro hizo lo propio con La forma del agua (2018). Aunque el primero en abrir esa veda autoral fue Cuarón, quien en plena promoción de Gravity (2013) expresó como nadie en una cita la esencia del cine de autor: tender un puente sincero y empático hacia el espectador.

Muchos ven en su obra espacial un hito técnico cuya máxima virtud recae en unos logrados efectos especiales. Sin embargo, durante numerosas ruedas de prensa, el mexicano reiteró su idea de que la inmensidad del cosmos era simplemente una analogía visual para explorar temas terrenales, como superar una pérdida, la soledad o el aislamiento. Gravity nos narraba la aventura en su nave espacial de Ryan Stone (Sandra Bullock), una brillante ingeniera que realiza su primera misión. Tras un caótico accidente y completamente sola, la astronauta debe encontrar la forma de sobrevivir y volver sana y salva a la Tierra. En las manos de otro realizador, la producción de Warner Bros. podría haberse convertido en otro blockbuster de la meca del celuloide. No obstante, Cuarón hizo suya la historia, narrando desde la verdad y la vulnerabilidad e intentando activar un espejo emocional con el público y no ser sólo un entretenimiento.

Alfonso Cuarón y la idea detrás del cine de autor

«Porque el cineasta que es honesto con lo que plasma en la pantalla, puede tocar partes profundas y oscuras del espectador», expresaba Alfonso Cuarón en una de las clases magistrales del Festival de Cine de Venecia, donde se dio el estreno mundial de Gravity.

La reflexión venía a justificar el porqué, aun teniendo un gran presupuesto de Hollywood, su cinta había nacido de una necesidad puramente artística e incluso íntima. Eso sí, cabe señalar que la filosofía creativa de Cuarón puede trasladarse a cualquier película de su obra. Por ejemplo, en Hijos de los hombres (2006) retrató la desesperanza de una sociedad estéril y en Roma (2018) narró su lado más personal, recreando su infancia en un ejercicio artístico de desnudez honesta.

Para Cuarón, la incomodidad es el tránsito a pagar para generar un impacto duradero que pueda experimentar una conexión real con el público.

¿Cuándo será la próxima película de Cuarón?

Después de llevarse su segunda estatuilla al mejor director con Roma y estrenar la serie Disclaimer para Apple TV, Cuarón permanece inmerso desarrollando dos largometrajes que pretende escribir y dirigir; Ascension y Billy Please Call Home. Conocemos muy poco de ellos y todavía no se ha hecho oficial una fecha de estreno.

Mientras tanto, sus dos principales compatriotas sí que tienen fijadas sus siguientes películas. Iñárritu estrenará Digger el próximo 2 de octubre, mientras que Guillermo del Toro estrenará su próxima cinta en animación stop motion, The Buried Giant, una adaptación de la novela homónima de Kazuo Ishiguro.