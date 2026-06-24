Tom Cruise lanza su gran campaña por el Oscar: ‘Digger’ es su transformación más arriesgada

A finales de 2025, Tom Cruise recibió el Oscar honorífico por su excelsa carrera, tanto en el apartado comercial como en las participaciones autorales que le llevaron a entrar en las quinielas de la codiciada estatuilla dorada hasta en tres ocasiones. Pero ese reconocimiento tardío no va a mermar la intención de ganar su primer logro académico por cuenta propia. Digger es su cinta más arriesgada en años y por suerte, no falta casi nada para que podamos ver la transformación física con la que el legendario actor pretende demostrar que puede ser todavía algo más que un héroe de acción o el protagonista de un blockbuster.

Hace algunas horas, Warner Bros. y el propio Cruise lanzaron en sus redes sociales el anuncio oficial de la publicación del primer tráiler de Digger. Un adelanto que mostrará por primera vez la caracterización del actor, más allá del breve teaser que el estudio nos ofreció hace poco más de medio año. Dirigida por el oscarizado director, Alejandro G. Iñárritu, esta historia original rodea a su personaje principal con todo un casting estelar. El intérprete de Magnolia (1999) compartirá pantalla con nombres como Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde, entre otros. No obstante, y lejos de simplemente publicar el cartel oficial con la fecha del vistazo inaugural a su última performance, Cruise compartió un montaje con sus producciones más icónicas, haciendo ver que su colaboración con el cineasta mexicano es uno de los productos más importantes de su extensa filmografía.

‘Digger’: una comedia de «proporciones catastróficas»

El extenso montaje compartido por Cruise termina con varias tomas de su excéntrico personaje, sin llegar a revelar el rostro final del que su sinopsis define como el hombre «más poderoso del mundo». Eso es algo que el estudio se reserva a revelar el próximo 13 de julio. La estrella acompañó la publicación de un texto en el que invitaba a la gente a ver su película:

«Durante los últimos 46 años, he tenido el privilegio de trabajar junto a innumerables artistas y equipos talentosos para crear estos personajes, historias y películas para todos ustedes. ¡Los espero en el cine!».

For the last 46 years, it has been my privilege to work alongside countless talented artists and crews to create these characters, stories, and films for you all. I’m looking forward to seeing you at the movies! DIGGER. Only in theaters this October. pic.twitter.com/pgQMYwhUci — Tom Cruise (@TomCruise) June 23, 2026

Definida como una comedia de «proporciones catastróficas», el argumento oficial de Digger nos pone en la piel del hombre más poderoso del mundo, el cual desencadena un accidente masivo que intentará arreglar de forma absurda para demostrar que es el auténtico salvador de la humanidad.

Después de una temporada entregado en cuerpo y alma a la franquicia de Misión Imposible, su tándem creativo con Iñárritu supone el primer atisbo de interés autoral de su carrera, quizás, desde Leones por corderos (2007).

¿Cuándo llegará a los cines?

With this EXCLUSIVE poster for DIGGER, we officially have a trailer date for Tom Cruise and Alejandro G. Iñárritu’s comedy of catastrophic proportions. Trailer drops July 13, with the film only in theaters this October. Experience It In IMAX. pic.twitter.com/RoJ3lXeOni — Digger (@diggerthemovie) June 23, 2026

Digger llegará oficialmente a los cines españoles el próximo 2 de octubre.