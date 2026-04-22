Paramount Pictures busca director para ‘Top Gun 3’: ¿abandonará Joseph Kosinski el proyecto?

El tiempo pasa volando y si nos remontamos al estreno de Top Gun: Maverick, dicho adagio adquiere cierto grado de literalidad. Porque aunque pueda sorprendernos, ya han pasado cuatro años desde que la secuela tardía comandada por Tom Cruise reventaba la taquilla en un mercado de la exhibición terriblemente diezmado por la pandemia. La continuación fue la película más taquillera del 2022, recaudando 1.488 millones de dólares en todo el mundo y recibiendo hasta seis nominaciones en la 95ª. edición de los Oscar (logró llevarse el premio al mejor sonido). Sin embargo, el seguimiento está siendo más complejo de lo esperado y ahora, desde medios estadounidenses apuntan a una noticia que no resulta nada estimulante para los fans de la franquicia: Paramount Pictures podría estar buscando un nuevo director para Top Gun 3.

Joseph Kosinski tuvo un gran reto por delante cuando asumió el regreso de Maverick. La tendencia de las secuelas/reboot todavía no eran una moda establecida en un Hollywood que por aquel entonces entendía la nostalgia como un sentimiento artístico y no como una moneda de cambio comercial. El realizador estadounidense ya había liderado proyectos blockbuster anteriormente, pero ninguno de ellos había sido un triunfo contundente. Kosinski debutó con Tron: Legacy en 2010 y firmó su primera colaboración con Cruise en 2013 con la fallida Oblivion. Tras ellas, con Héroes en el infierno (2017) demostró su capacidad para ser un narrador inmersivo. No obstante, el éxito económico y crítico le llego de la mano de la segunda parte del filme que Tony Scott dirigió en 1986, mediante un despliegue técnico asombroso y obcecado en funcionar como un reclamo perfecto para la experiencia misma de la exhibición cinematográfica.

El logro fue tal que antes siquiera de abordar la preproducción de Top Gun 3, Paramount y el mismo equipo ejecutivo quiso trasladar la emoción y la adrenalina de su estilo de rodaje al asfalto. Concretamente, al terreno de la Fórmula Uno. F1: La película volvió a funcionar como un espectáculo por el que bien valía pagar una entrada de cine. Por eso, 634 millones de dólares después y con otras cuatro nominaciones a los Oscar (volvió a llevarse la categoría de mejor sonido), Kosinski se consagró como el valedor definitivo de ese cine otrora en el que no se abusaba de las pantallas verdes y el CGI (efectos especiales generados por ordenador). Ese mérito ha llevado a que en estos instantes, el cineasta posea una de las agendas más solicitadas de la industria poniendo en riesgo con los futuros proyectos, su continuidad en la propiedad intelectual.

‘Top Gun 3’: Kosinki debería volver cueste lo que cueste

La información principal de la noticia proviene de Screen Rant. El medio cuenta que Paramount estaría sopesando el cambio en la silla de director, preguntando por varias agencias de representación. El guion de Top Gun 3 volverá a estar firmado por Ehren Kruger y por lo que sabemos, está entrando en su versión definitiva después de múltiples borradores.

Paramount tiene cierta prisa en fijar una fecha que no exceda de un hipotético estreno a lo largo de 2028, pero el principal problema es que Kosinski va a estar lo que resta del año y el inicio de 2027 centrado en el ambicioso remake de Corrupción en Miami, la cual contará con Austin Butler y Michael B. Jordan en los papeles protagonistas. Aunque antes que eso estrenará una cinta de ciencia ficción y ovnis cuyo título no ha sido revelado oficialmente.

El papel de Kosinski tras las cámaras puede ser clave para que Top Gun 3 pueda volver a tener ese impacto adrenalínico y esa maestría narrando grandes escenas de acción.

Tom Cruise en plan «autor»

Los amantes de su estrella principal podrán contentarse mientras tanto con su aparición en Digger. La cinta con la que Cruise regresa al cine autoral de la mano de Alejandro G. Iñárritu. El filme en el que el intérprete aparecerá tremendamente caracterizado llegará a las salas de cine el próximo 2 de octubre.