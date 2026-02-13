Hollywood denuncia a TikTok por vídeos con IA de Tom Cruise y Brad Pitt: «El cine va a ser arrasado»

La Motion Picture Association ha denunciado el uso de la imagen de Tom Cruise y Brad Pitt en vídeos creados con Seedance 2.0, la Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por TikTok. La organización, que defiende los intereses de Hollywood, ha exigido a ByteDance, matriz de TikTok, que cese este uso por vulnerar los derechos de autor.

Según la asociación, el servicio chino de IA «ha hecho uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas a una escala masiva». Acusan a TikTok de «lanzar un servicio que opera sin salvaguardias significativas contra la infracción». Al hacerlo, añaden, «está ignorando una legislación de derechos de autor consolidada que protege los derechos de los creadores y sustenta millones de empleos estadounidenses».

Por ello, exigen a ByteDance que «cese inmediatamente sus actividades infractoras», aunque la empresa china aún no se ha pronunciado al respecto. Sí que lo ha hecho sobre Seedance 2.0, de la que dice que supone «un salto sustancial en la calidad de generación con IA» frente a su versión anterior. Destacan las mejoras en escenas complejas en las que aparezcan varias personas, además de seguir instrucciones con mayor precisión. En cambio, no se sabe con qué medidas evita las infracciones de derechos de autor.

El vídeo en cuestión muestra a Tom Cruise y Brad Pitt peleándose a puñetazos en una azotea, como si compartieran escena en una superproducción de Hollywood. Un caso similar al ocurrido con Sora 2, el generador de vídeo de OpenAI. En este caso, Disney decidió cambiar de estrategia: de demandar a firmar un acuerdo de licencia para que los usuarios de la IA pudieran utilizar más de 200 personajes de la factoría, Marvel, Pixar y Star Wars.

«Hollywood está a punto de ser arrasado»

Por otro lado, Rhett Reese, guionista de Deadpool, se ha pronunciado sobre el vídeo de Tom Cruise y Brad Pitt y el impacto que puede tener este tipo de contenido en la industria cinematográfica, para la que augura un futuro negro: «Me duele decirlo, pero probablemente es nuestro final. Hollywood está a punto de ser arrasado». El guionista vaticina que, en un futuro próximo, «una sola persona podrá sentarse frente a un ordenador y crear una película indistinguible de las que hoy estrena Hollywood».

Sin embargo, también entiende que, en las manos adecuadas, la IA puede dar grandes resultados: «Si esa persona no vale, será un desastre, pero si esa persona tiene el talento y el gusto de Christopher Nolan, será tremendo». Aun así, no confía en que éste sea el caso, por lo que no está «nada ilusionado con que la IA invada los esfuerzos creativos». «Al contrario, estoy aterrorizado», ha confesado, ya que «mucha gente se enfrenta a perder sus carreras», como él mismo.

Ese miedo está reforzado también por el vídeo de Brad Pitt contra Tom Cruise, que lo dejó «alucinado porque es muy profesional». Aunque Reese también ha criticado a Hollywood, al indicar su parte de culpa en ese futuro incierto, especialmente por mantener a «la gente joven y sin recursos lejos de las palancas creativas».

«Cuando una persona joven sin capital intente impresionar a Hollywood, usará herramientas como estas. Y entre ellos habrá jóvenes Christopher Nolan y saldrán cosas increíbles», sentencia. Además, sospecha que «muchos guionistas están usando IA a fondo para escribir y que muchos ejecutivos la usan a fondo para analizar guiones».