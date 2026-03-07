‘Mi querida señorita’: la película de Netflix producida por Los Javis que ya suena con fuerza para los Goya 2027

La industria audiovisual no se toma ni un respiro y aunque sólo hace una semana que Los domingos se coronó en los recientes Goya, en el horizonte ya se vislumbran todas esas propuestas patrias que, con un estreno programado para el presente 2026, prometen conquistar la gala del próximo año. Ahí está El ser querido de Rodrigo Sorogoyen o Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. Pero sin hacer tanto ruido y con un gran equipo a sus espaldas, Mi querida señorita está sonando con fuerza. ¿Lo mejor? Queda sólo poco más de un mes para su estreno.

A los cinéfilos expertos en cine español les sonará bastante el título. No es casual. La cinta es en realidad una revisión del material original de 1972 con el que el realizador Jaime de Armiñán obtuvo una nominación al Oscar a mejor película de habla no inglesa. El filme fue enormemente transgresor para la época, pues aborda con delicadeza problemas como la identidad de género en la etapa final de la dictadura de Franco. Aquella historia estuvo protagonizada por grandes estrellas de la época, como José Luis López Vázquez, Julieta Serrano, Antonio Ferrandis y Chus Lampreave, entre otros. No obstante, la revisión de Fernando González Molina también contará con un elenco de estrellas del audiovisual patrio.

Eso sí, el talento bruto que más llama la atención es la presencia de Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) en la producción ejecutiva la escritura de un guion que ha corrido a cargo de Alana S. Portero, la escritora de la aplaudida La mala costumbre. El proyecto buscará actualizar la narración original sin perder el enfoque ni la esencia en la identidad de género. Temática en la que Portero es una experta literaria, pues La mala costumbre trata precisamente de una niña trans que crece en la década de los 80 y los 90 en un barrio obrero de Madrid.

¿De qué trata ‘Mi querida señorita’?

La sinopsis oficial de Mi querida señorita nos pone en la piel de Adela, la solitaria hija de una familia conservadora que pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por el silencio sobre su intersexualidad. Sin embargo, la llegada de un nuevo sacerdote, el regreso de un gran amigo de la infancia y la irrupción de una mujer llamada Isabel, provocarán en ella un camino hacia el autodescubrimiento.

¿Quién aparece en la película?

En Mi querida señorita podemos encontrar a la debutante Elisabeth Martínez y a otras estrellas reconocibles de la escena audiovisual española. Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos, Lola Rodríguez, Eneko Sagardoy y María Galiana completan el reparto principal.

En el apartado musical, Álex de Lucas (Cardo) y la cantante Zahara se encargan de la banda sonora.

¿Cuándo se estrena?

Mi querida señorita llegará a los cines el próximo 17 de abril. Después estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del 1 de mayo.