Colas kilométricas en Lidl por el aspirador de mano perfecto para sofás y alfombras con 7,4 V de potencia por sólo 22 euros

Cuando se trata de mantener la casa en orden, no siempre apetece sacar la aspiradora grande. Hay momentos en los que sólo hace falta algo rápido por ejemplo para recoger unas migas del sofá, limpiar un rincón del coche o quitar ese polvo que aparece en la alfombra sin avisar. Para eso, los aspiradores de mano llevan tiempo ganando terreno, sobre todo porque son cómodos y no requieren demasiada preparación y entre los muchos en el mercado, Lidl tiene uno que seguro que no querrás dejar escapar.

En concreto, Lidl tiene a la venta un modelo de la marca Silvercrest que encaja bastante bien en ese uso diario. Cuesta 21,99 euros y está pensado para resolver esas pequeñas limpiezas que se repiten casi todos los días. No es un aparato para hacer una limpieza a fondo, pero sí para salir del paso sin complicaciones. Además, el hecho de que sea inalámbrico hace que todo sea más sencillo ya que lo coges, lo usas unos minutos y listo. Sin cables, sin montajes y sin tener que sacar otros equipos más grandes para algo puntual.

Colas kilométricas en Lidl por el aspirador de mano perfecta para sofás y alfombras

Este tipo de aspiradores tiene sentido precisamente por lo fácil que es usarlos, porque son eficaces para su cometido y porque además, son ligeros. En este caso, pesa alrededor de 800 gramos, así que se puede usar sin que resulte incómodo, incluso si tienes que estar varios minutos limpiando.

Funciona con una batería de 7,4 V y ofrece una autonomía de unos 20 minutos. Puede parecer poco sobre el papel, pero en la práctica es más que suficiente para el tipo de uso al que está destinado. No está pensado para limpiar toda la casa, sino para intervenciones rápidas y concretas. El depósito tiene una capacidad de hasta 400 ml, algo que encaja bien con ese enfoque. No hay que vaciarlo constantemente, pero tampoco es un aparato pensado para acumular grandes cantidades de suciedad.

Sirve tanto para seco como para pequeños líquidos

Uno de los detalles que llaman la atención es que no se limita sólo al polvo o a las migas. Este modelo también permite aspirar líquidos en pequeñas cantidades, algo que puede venir bien en situaciones bastante cotidianas: un vaso que se derrama, unas gotas en la mesa o incluso en el suelo de la cocina ya que podemos encontrar dos boquillas, una que es para líquidos y otra para ranuras. Esta última es especialmente útil en zonas donde cuesta llegar, como entre los cojines del sofá, en los bordes de las alfombras o en las guanteras del coche, donde siempre acaba acumulándose suciedad. No es un aspirador para trabajos exigentes, pero sí añade un punto de versatilidad que se agradece en el día a día.

Fácil de vaciar y mantener

Otro punto a favor es lo sencillo que resulta mantenerlo. El depósito se puede desmontar sin herramientas, así que vaciarlo no tiene complicación. Es el típico sistema que se abre, se limpia y se vuelve a colocar en cuestión de segundos. El filtro es lavable, lo que evita tener que cambiarlo cada poco tiempo. Basta con limpiarlo cuando sea necesario y dejarlo secar antes de volver a usarlo. Este tipo de detalles no llaman mucho la atención al principio, pero se agradecen con el uso y como no, también incluye un soporte de pared con material de montaje. Esto permite dejarlo colocado en un sitio fijo y tenerlo siempre a mano, algo que facilita que realmente se utilice y no acabe guardado en un armario.

Pensado para pequeñas limpiezas

Este aspirador de mano no sustituye a una aspiradora tradicional ni está pensado para hacerlo, dado que tiene un único nivel de succión y su potencia es la que cabe esperar en un aparato de este tamaño, pero aún así, cumple con lo que promete y es perfecto para que puedas recoger suciedad ligera, polvo, restos de comida o pequeñas manchas, Además, el hecho de que sea inalámbrico marca bastante la diferencia. Poder usarlo sin buscar enchufes o sin arrastrar cables hace que sea mucho más práctico en el día a día tanto para limpiar el sofá, para recoger por ejemplo las migas de la alfombra o para mantener limpia la tapicería del coche.

Una opción que resulta sencilla y asequible

Por 21,99 euros, este aspirador de mano de la marca Silvercrest sitúa en una gama bastante accesible. No ofrece grandes extras, pero tampoco los necesita para el uso al que está destinad, sino que es de esos productos que cumplen sin llamar demasiado la atención. Por otro lado, incluye cable de carga USB-C, aunque no trae adaptador de corriente, algo que hoy en día es bastante habitual. A cambio, se puede cargar con distintos dispositivos que ya tengas en casa. En definitiva, es una opción pensada para quien busca algo práctico, ligero y fácil de usar. No es un aparato que parezca imprescindible, pero cuando lo tienes, acabas utilizándolo más de lo que pensabas. Y ahí es donde realmente se le saca partido.