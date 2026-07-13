La hija de Sánchez lució en su graduación de Bristol un vestido de Zara de 11 € comprado en las rebajas

Ainhoa Sánchez Gómez, hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Begoña Gómez, acaba de graduarse en la prestigiosa Universidad de Bristol en la carrera de Neurociencia y Psicología. Para cualquier joven, una graduación es un momento muy especial y uno de los aspectos que más se cuidan es el estilismo, escogiendo un vestido destinado a quedar para siempre en el recuerdo. Con la moda circular cada vez más presente en la mente de los consumidores, ya no se buscan piezas de un solo uso, sino prendas capaces de tener una larga vida en el armario. En este caso, Ainhoa ha optado por un modelo de Zara y, además, rebajado.

Este jueves fue el gran día para la joven y todos los focos apuntaron hacia ella. No todos los días se consigue el título en la Universidad de Bristol, una de las instituciones académicas más prestigiosas y exigentes del Reino Unido. Integrante del exclusivo Russell Group y habitual de los primeros puestos de los rankings británicos, la conocida como la «Oxford del oeste» presume de una larga lista de antiguos alumnos ilustres y de ser una auténtica cantera de talento internacional.

Pero más allá del diploma y la solemne ceremonia, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el estilismo elegido para la celebración. En esta ocasión, el sello español estuvo muy presente en Bristol y no solo por la presencia de Pedro Sánchez y Begoña Gómez entre los asistentes. Ainhoa apostó por un vestido firmado por Zara, alejándose de esos estilismos imposibles y de etiquetas de tres y cuatro cifras.

La elección, además, tiene truco y mucho sentido. Se trata de un vestido que las revistas de moda llevan semanas señalando como una de las compras más inteligentes del verano. Un diseño versátil, fresco y fácil de reutilizar en una cena, unas vacaciones o cualquier evento de la temporada estival. Lo mejor de todo llega al mirar la etiqueta: ahora mismo se encuentra rebajado hasta los 11,18 euros.

El diseño apuesta por un cuerpo ajustado, confeccionado en hilatura de algodón, escote palabra de honor y acompañado por unos finos tirantes. El tejido se posa sobre el cuerpo y cae con una falda con volantes que aporta movimiento y ligereza al conjunto.

Tampoco faltó el calor. La ola de altas temperaturas que atraviesa buena parte de Europa tampoco dio tregua en Reino Unido y la tradicional toga académica británica no parece precisamente diseñada pensando en los treinta grados.

En cuanto a los complementos, la hija del presidente apostó por una fórmula cada vez más habitual entre las nuevas generaciones: menos es más. Sin pulseras, sin reloj y sin joyas que compitieran con el vestido, toda la atención recaía sobre la pieza principal del estilismo.

En definitiva, si algo deja esta graduación es una pequeña lección de estilo. Se puede terminar una carrera en una de las universidades más exclusivas del mundo sin necesidad de recurrir a grandes firmas ni a presupuestos imposibles. A veces basta con encontrar ese vestido que funciona, llevarlo con seguridad y recordar que el verdadero protagonista del día no era el look, sino el título que esperaba al final del escenario.