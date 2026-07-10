Las mejores imágenes de Ainhoa Sánchez Gómez en su ceremonia de graduación

OKDIARIO ofrece una colección de las mejores fotos de la ceremonia de graduación de la hija de Pedro Sánchez en la Universidad de Bristol. La ceremonia ha tenido lugar este jueves a las 10:30 hora local, en el Great Hall (Gran Salón) del Wills Memorial Building, el edificio más emblemático de la selecta universidad británica y de la propia ciudad de Bristol (495.000 habitantes). Pedro Sánchez y Begoña Gómez han ocupado un lugar preferente, junto al pasillo, en la primera fila reservada a familiares. Ainhoa Sánchez Gómez, a la misma altura y en la misma fila, unos metros más allá, en los asientos reservados a los alumnos.