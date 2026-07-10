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Las mejores imágenes de Ainhoa Sánchez Gómez en su ceremonia de graduación

OKDIARIO con Sánchez y Begoña en la graduación en Psicología de su hija Ainhoa en Bristol: aquí está el vídeo

Éste es el momento en el que "¡Einhoua Sanches Goumes!" recibe su título en medio de una ovación de sus compañeros

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  • Sira Lobato / Laura F. Cañas / Vicente Gil

OKDIARIO ofrece una colección de las mejores fotos de la ceremonia de graduación de la hija de Pedro Sánchez en la Universidad de Bristol. La ceremonia ha tenido lugar este jueves a las 10:30 hora local, en el Great Hall (Gran Salón) del Wills Memorial Building, el edificio más emblemático de la selecta universidad británica y de la propia ciudad de Bristol (495.000 habitantes). Pedro Sánchez y Begoña Gómez han ocupado un lugar preferente, junto al pasillo, en la primera fila reservada a familiares. Ainhoa Sánchez Gómez, a la misma altura y en la misma fila, unos metros más allá, en los asientos reservados a los alumnos.

Ainhoa Sánchez saluda a la decana, que ha ido recibiendo, uno a uno, en el propio escenario a los nuevos licenciados.
Ainhoa Sánchez saluda a la decana, que ha ido recibiendo, uno a uno, en el propio escenario a los nuevos licenciados.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, junto a los padres del primero, asistieron orgullosos a la ceremonia de graduación de su hija.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, junto a los padres del primero, asistieron orgullosos a la ceremonia de graduación de su hija.

Imagen de familia con todos los alumnos. En el interior del Great Hall, el calor era insoportable. Más aún para los alumnos, como Ainhoa, vestidos con toga.
Imagen de familia con todos los alumnos. En el interior del Great Hall, el calor era insoportable. Más aún para los alumnos, como Ainhoa, vestidos con toga.

Ainhoa Sánchez Gómez, en el exterior del Great Hall de la Universidad de Bristol.
Ainhoa Sánchez Gómez, en el exterior del Great Hall de la Universidad de Bristol.

Ainhoa Sánchez Gómez junto a su escolta en la Universidad de Bristol.
Ainhoa Sánchez Gómez junto a su escolta en la Universidad de Bristol.

La lista con todos los alumnos de la 'Clase de 2026' de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Bristol.
La lista con todos los alumnos de la ‘Clase de 2026’ de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Bristol.

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