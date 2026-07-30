Marta Barrachina inyecta ya 3 líneas de ayuda a las localidades afectadas por el incendio de Vall de Uxó

La Diputación de Castellón, que preside la popular Marta Barrachina, impulsará dos convenios singulares para que las localidades de Onda y Vall de Uxó opten a un fondo de 100.000 euros cada una de ellas para activar la recuperación del incendio forestal declarado el pasado 25 de julio y que ha arrasado ya 9.644 hectáreas en esa provincia.

Esta acción se suma a las dos líneas de emergencias que la misma administración ha activado este miércoles, tal como ha publicado OKDIARIO, para municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por el fuego. Una de ellas, de hasta 100.000 euros para municipios con masa forestal quemada. Y otra, de hasta 5.000 euros, para las evacuaciones.

La presidenta de la Diputación de Castellón ha lanzado ya las primeras ayudas con el objeto de colaborar con la recuperación de los municipios afectados por el incendio de Castellón. La idea es que las ayudas puedan gestionarse cuanto antes y sirvan de herramienta para colaborar en la recuperación que vendrá una vez quede extinguido el fuego.

Marta Barrachina ha convocado para este mismo viernes un pleno extraordinario y urgente que tendrá por objeto aprobar una modificación presupuestaria para ratificar todas y cada una de estas medidas. «Actuar con diligencia y ser eficaces es crucial ante una catástrofe», ha mantenido este viernes la presidenta de la Diputación de Castellón.

Desde que se inició el incendio el pasado día 25 de julio, la presencia y participación de Marta Barrachina en la zona donde se halla el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Vall de Uxó ha sido constante, quien, en referencia a las ayudas a Vall de Uxó y Onda, ha explicado que «somos conscientes de que durante los cinco días de incendio forestal son muchos los gastos a los que están haciendo frente» estos municipios, por lo que «colaborando también quiere y debe estar presente la Diputación de Castellón».