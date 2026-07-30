La nuera del ex alcalde socialista de Dos Hermanas fue colocada en el Centro de la Mujer del Ayuntamiento

El nombre de Patricia Ontiveros Pérez aparece ligado al Ayuntamiento de Dos Hermanas, esta vez por su trayectoria dentro de la administración municipal y por sus vínculos familiares con el histórico ex alcalde socialista Francisco Toscano. Ontiveros, quien fuera nuera del ex regidor nazareno, comenzó a trabajar en el Consistorio en el año 2003 como asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer, un servicio dependiente del Ayuntamiento especializado en la atención a víctimas de violencia de género y en el asesoramiento jurídico a mujeres.

Su incorporación se produjo durante el mandato de Francisco Toscano, quien además desempeñó durante años la presidencia de la Mesa Local contra la Violencia de Género, el órgano de coordinación municipal encargado de impulsar las políticas en esta materia. En la misma, se encontraba Patricia Ontiveros Pérez.

La situación dio un nuevo paso en 2021, cuando el Ayuntamiento puso en marcha un proceso extraordinario para consolidar tres plazas de técnico de Administración General de la rama jurídica. Patricia Ontiveros consiguió una de esas tres plazas y pasó a ser personal laboral fijo del Consistorio.

Sin embargo, el resultado del proceso llama la atención al analizar las puntuaciones. En la fase de oposición obtuvo 14’5 puntos, una de las calificaciones más bajas del procedimiento. De hecho, fue la cuarta peor nota entre los nueve aspirantes que fueron incluidos en el proceso de prelación.

La diferencia llegó en la fase de concurso. Ontiveros recibió 13 puntos por méritos junto a únicamente otras dos candidatas más que tuvieron dicha nota. Mientras tanto, los otros seis aspirantes obtuvieron como máximo dos puntos en ese apartado. Esa elevada valoración de los méritos permitió que escalara posiciones hasta hacerse con la tercera y última plaza fija convocada.

A ello se suma otra circunstancia. Patricia Ontiveros figura como presidenta y cofundadora de la Asociación Prometeo, que se dedica a dar un servicio jurídico integral a inmigrantes y que comenzó su actividad en 2006. Según la información publicada por la propia entidad, Ontiveros ostenta la presidencia de Prometeo desde su fundación y continúa apareciendo como su máxima responsable en su perfil de LinkedIn.

Esta circunstancia abre interrogantes sobre el régimen de compatibilidades aplicable a un empleado público que, además de su puesto en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, desarrolla responsabilidades directivas en una entidad dedicada al asesoramiento jurídico. La legislación establece que determinadas actividades privadas pueden requerir autorización de compatibilidad cuando concurren con un puesto en la administración pública, especialmente si existe coincidencia de funciones o puede producirse conflicto de intereses. No obstante, con la información disponible no consta públicamente si dicha compatibilidad fue solicitada o concedida.

A ello se suma que Ignacio Toscano, hijo del histórico exalcalde socialista Francisco Toscano y ex pareja de Patricia Ontiveros, ocupa un puesto de responsabilidad en la institución del Defensor del Pueblo Andaluz. En concreto, forma parte de su plantilla como responsable del Área de Atención e Información a la Ciudadanía (OIAC), un puesto técnico de dirección dentro de dicha institución.