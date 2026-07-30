El alcalde socialista de Dos Hermanas se gasta 38.000 euros en un evento LGTBI

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, gobernado por el socialista Francisco Rodríguez, destinó 37.994 euros a la organización del festival «Dos Hermanas Orgullosa 2026», un evento enmarcado en la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ y promovido por la Delegación de Igualdad del Consistorio. El importe figura en la documentación municipal correspondiente al contrato para la organización de ferias y eventos, donde se recoge esa cuantía para la edición de 2026.

La programación, presentada por el Ayuntamiento a finales de mayo, se desarrolló durante el mes de junio bajo el lema de la diversidad y la igualdad. El acto central tuvo lugar el 12 de junio, con una marcha que partió desde la Casa de la Mujer hasta la Plaza de la Constitución, donde se celebró el pregón, una carrera de tacones y un festival con actuaciones musicales.

Entre los nombres destacados figuraron la actriz y activista trans Lola Buzón, encargada del pregón, y la artista drag Samantha Ballentines, que protagonizó uno de los espectáculos principales de la jornada. La programación también incluyó la representación teatral El reflejo del bloque libertad, la entrega de los II Premios Visibles2H, una exposición artística titulada El espejo de Eros y la lectura institucional del manifiesto con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

El Consistorio defendió la iniciativa como una apuesta por la igualdad, la visibilidad del colectivo LGTBI+ y la lucha contra los delitos de odio. Además, recordó que Dos Hermanas forma parte de la Red de Municipios Orgullosos y que las actividades fueron organizadas en colaboración con la asociación Visibles2H y con el respaldo de la Diputación de Sevilla.

La cuantía destinada al festival ha generado la denuncia del Grupo Municipal de Vox, liderado por Adrián Trashorras, por el destino del gasto público. El programa municipal incluyó actividades de acceso gratuito para los asistentes y se prolongó desde el 12 de junio hasta el 2 de julio, con diferentes propuestas culturales y reivindicativas repartidas por varios espacios municipales, entre ellos la Plaza de la Constitución, el Centro Cultural La Almona y el Centro de Artes Escénicas Nazareno Antonio Morillas Rodríguez.

Este gasto se suma a otras partidas municipales que han sido objeto de polémica en los últimos meses. Entre ellas, la compra de 9.000 euros en vasos, 4.000 euros en encuadernaciones, 1.000 euros en una clavadora y otros contratos de cuantías llamativas que han sido denunciados por la oposición como ejemplo del uso del dinero público por parte del Gobierno socialista de Dos Hermanas.