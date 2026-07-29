Despilfarro en el Ayuntamiento socialista de Dos Hermanas: de 9.000 € en vasos a 4.000 € en encuadernaciones

El Ayuntamiento socialista de Dos Hermanas vuelve a quedar en el punto de mira por el destino de los fondos públicos. El grupo municipal Vox ha denunciado lo que considera un nuevo episodio de «despilfarro» en las cuentas municipales y ha puesto el foco en varios gastos que, a juicio de la formación, evidencian una gestión poco eficiente del dinero de los vecinos.

La denuncia de Vox pone sobre la mesa una llamativa relación de gastos municipales que incluye alrededor de 9.000 euros destinados a vasos, otros 1.000 euros para una clavadora, cerca de 4.000 euros en encuadernaciones y aproximadamente 1.000 euros más en una ilustración.

La formación liderada por Adrián Trashorras cuestiona así la prioridad que el Gobierno municipal socialista concede a determinados desembolsos mientras, según su crítica, existen necesidades más importantes que deberían concentrar los recursos del Ayuntamiento.

El gasto de los vasos es uno de los elementos que más llama la atención dentro de la denuncia. Vox sitúa en torno a los 9.000 euros el desembolso municipal relacionado con estos productos, una cantidad que el grupo utiliza como ejemplo de lo que considera una política de gasto alejada de las necesidades reales de los ciudadanos.

A esta cantidad se suman otros conceptos que la formación considera igualmente difíciles de justificar. Entre ellos aparece una clavadora por unos 1.000 euros, además de cerca de 4.000 euros destinados a trabajos de encuadernación. Vox también señala el gasto de alrededor de 1.000 euros en una ilustración.

En conjunto, los cuatro conceptos denunciados por la formación política se acercan a los 15.000 euros, una cifra que Vox utiliza para reclamar explicaciones al Gobierno municipal y mayor control sobre el destino del dinero público.

La denuncia se produce en un Ayuntamiento gobernado históricamente por el PSOE y que actualmente continúa bajo mando socialista. La oposición ha convertido en uno de sus principales argumentos políticos la necesidad de fiscalizar con mayor intensidad las cuentas municipales y cuestionar aquellas partidas que considera prescindibles.

El debate sobre el gasto público no es nuevo en Dos Hermanas. El propio Ayuntamiento publica periódicamente expedientes y acuerdos relacionados con contratos y adquisiciones para diferentes servicios municipales. Por ejemplo, en años anteriores se han aprobado expedientes de suministro de material de ferretería destinado al mantenimiento de edificios municipales, colegios, talleres, instalaciones y otros espacios públicos.

Ahora Vox pone el foco en gastos de menor cuantía individual, pero que, acumulados, representan una cantidad relevante para las arcas municipales. La formación reclama que cada euro procedente de los impuestos de los vecinos sea empleado con criterios de necesidad, eficiencia y utilidad pública.