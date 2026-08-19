Cielos poco nubosos y posibles tormentas en Andalucía según AEMET, cambios en temperaturas y viento moderado

Cielos poco nubosos dominarán hoy, 19 de agosto de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con brumas matinales en el tercio occidental y un cambio a cielos nubosos por la tarde en el oriental, donde podrían desarrollarse tormentas en las sierras. Las temperaturas experimentarán descensos en la mayor parte de la región, aunque se prevén ascensos en el litoral mediterráneo, acompañado de vientos moderados, especialmente en el litoral y el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de agosto

Cielo despejado y viento suave en Sevilla

El cielo sevillano se vestirá hoy de un radiante azul, mientras que las suaves ráfagas de viento, que soplarán a unos 15 km/h desde el sureste, aportarán un alivio en esta calurosa jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados por la mañana y alcanzarán los 32 por la tarde, lo que dará lugar a un ambiente espléndido y vibrante. Aunque no hay riesgo de lluvia, la humedad presente, que tocará el 100% en su máximo, podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

A medida que avancen las horas, el sol, como un tímido invitado, no se ocultará hasta las 21:10, ofreciendo largas horas de luz. Después del mediodía, la sensación térmica se acercará a los 32 grados, invitando a disfrutar del aire libre. Con un cielo despejado y sin presagios de precipitaciones, será un día ideal para dar paseos y disfrutar de la belleza de la ciudad.

CÃ³rdoba: nubes amenazantes y posibles lluvias

La jornada se presenta en Córdoba con un aire de inestabilidad, donde las nubes se aglomeran amenazantes, anticipando un día variable que juega entre el viento y la lluvia. A primera hora, las temperaturas rondarán los 20 grados, con un cielo que empieza despejado, pero que rápidamente se cubrirá de nubarrones, preparando el ambiente para un cambio radical.

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, pero la sensación térmica será aún más intensa, generando un contraste notable con la mañana. A lo largo del día, se prevén ráfagas de viento que superarán los 30 km/h y un aumento en la probabilidad de lluvias, especialmente inesperadas. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a los cambios, ya que las lluvias pueden alterar los planes de muchos.

En Huelva, cielo entre nubes y claros suaves

Las condiciones para esta jornada se presentarían con un tiempo templado, donde el cielo alternará momentos de nubes y claros, sin preocupaciones por posibles lluvias. La brisa será suave, con vientos del sureste que alcanzarán los 20 km/h, aportando un toque fresco y agradable.

Es un día ideal para pasear por los lugares al aire libre y disfrutar de actividades cotidianas, ya que las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados. Un ambiente propicio para salir y aprovechar las horas de luz con tranquilidad.

Día soleado y ameno para disfrutar en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de sol que comenzarán a brillar desde las 07:46. A medida que avanza la jornada, las temperaturas alcanzarán un máximo de 27°C y la sensación térmica podría sentirse como si estuviera en 28°C, gracias a la humedad que, aunque no supera el 90%, añadirá un ligero peso al ambiente. No se prevé lluvia, lo que garantiza un día seco y agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán en torno a los 26°C, lo que hará de esta jornada algo calurosa. La brisa marina se dejará sentir con una velocidad de 15 km/h, aunque hay que estar atentos a algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h. Con la puesta de sol prevista para las 21:10, Cádiz disfrutará de casi 14 horas de luz, perfectas para seguir disfrutando de su ambiente costero.

JaÃ©n: cielos despejados y viento suave

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura suave de 23°C, creando un ambiente agradable al inicio del día. A medida que avance la jornada, el viento del este soplará de manera suave, con rachas que podrían alcanzar los 9 km/h, lo que aportará frescura a las temperaturas que irán subiendo hasta alcanzar un máximo de 35°C por la tarde.

En la tarde-noche, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 20%, así que es recomendable llevar un paraguas por si acaso. A pesar de ello, la sensación térmica máxima alcanzará los 35°C, por lo que se aconseja vestirse con ropa ligera y cómoda para disfrutar del día en la ciudad.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de un inicio de jornada cálido, con temperaturas que rondan los 25ºC. A medida que avance el día, el calor se intensificará, alcanzando los 37ºC hacia la tarde, aunque cabe mencionar que podrían aparecer algunas nubes, lo que sugiere chubascos puntuales en la tarde-noche.

Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la sensación térmica asciende hasta los 37ºC. El viento soplará del sur a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que aportará algo de frescura en los momentos más calurosos.

Granada: cambios con posibles lluvias esta tarde

La mañana en Granada se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura agradable, en torno a los 23 grados. La brisa suave, acompañada de una humedad del 20%, hace que el ambiente se sienta fresco y cómodo para comenzar el día. Sin embargo, hay que estar preparados, ya que a medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvias aumenta y las nubes cubrirán más el cielo.

A lo largo del día, el tiempo irá cambiando, alcanzando temperaturas máximas de 23 grados por la tarde. Será mejor llevar un paraguas, ya que las posibilidades de lluvia serán mayores en la tarde-noche. Así que, aunque la mañana se asome tranquila, no olvides un abrigo ligero y prepárate para eventuales chaparrones.

AlmerÃ­a: cielo despejado con nubes y posible lluvia

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la fresca brisa matutina, con temperaturas alrededor de los 26 grados. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 35 grados por la tarde, aunque algunas nubes comenzarán a asomarse, anunciando una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche.

Con el viento soplando del sur a 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, es recomendable llevar ropa ligera pero también un paraguas, ya que se esperan algunas precipitaciones puntuales más tarde. La combinación de un ambiente cálido y una elevada humedad puede hacer que la sensación térmica se dispare hasta los 37 grados.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET