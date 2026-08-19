Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuáles son los precios de la gasolina hoy en Andalucía y dónde es más barato repostar
El truco de los alemanes para pagar menos por la gasolina
Los cinco trucos para ahorrar hasta un 20% en el gasto en gasolina
El verano sigue adelante y en Andalucía, seguro que muchos cogerán el coche para ir a la playa o para desplazarse en busca de lugares o destinos algo más frescos, de modo que resulta esencial saber dónde podemos encontrar la gasolina más barata ya que aunque la diferencia puede ser de apenas unos céntimos, cuando pensamos en un depósito lleno, la diferencia puede ser de euros. De este modo, y a partir de los datos obtenidos por el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, estos son los precios de la gasolina hoy 19 de agosto en Andalucía, con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades.
Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras hoy miércoles para repostar más barato:
Gasolina 95
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.535 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.549 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.549 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.549 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.549 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.549 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.549 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.779 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.779 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.599 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.649 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Las gasolineras más baratas en Málaga para hoy miércoles, se localizan en los siguientes puntos:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.599 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.609 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.616 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.780 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.789 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.799 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle de la Cruz, 68. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Yunquera. Calle Castillo, s/n, A-366, km 1. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.715 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.715 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.715 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona A-Álora. Precio: 1.728 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.728 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,750. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.729 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.729 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:
Gasolina 95
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: 1.599 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.604 €/l.
- Autonetoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1.604 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.608 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.609 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.729 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.739 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.869 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera N-342, km 26,8. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.663 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.679 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.532 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.579 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.589 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.595 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petroil Energy La Granja. Córdoba. Carretera Palma del Río, km 5,5. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.649 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.766 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.789 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.672 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66, Sector UI-3 Industrial. Precio: 1.699 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.709 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.725 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.725 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: 1.735 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.489 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.489 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.509 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.529 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.689 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.749 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.669 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.669 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.673 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.684 €/l.
Ahora ya sabes dónde puedes repostar hoy miércoles en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y hacer consulta más detallada, filtrando resultados en forma de listado como los vistos o también, en forma de mapa como este que te dejamos, a modo de ejemplo, de Sevilla: