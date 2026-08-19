Peligro extraordinario: alerta roja en la Comunidad Valenciana por temperaturas de ¡43 grados!

La AEMET ha decretado la alerta roja en la Comunidad Valenciana por temperaturas de hasta 43 grados en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado del «peligro extraordinario» en todo el litoral valenciano y también en el norte de la provincia de Alicante. Castellón también está en alerta naranja y amarilla por altas temperaturas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta roja por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para uno de los días más calurosos del año y de la historia del mes de agosto. La AEMET ha decretado la alerta roja en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia, además del litoral norte de Alicante, por temperaturas que llegarán hasta los 43 grados en este histórico miércoles 19 de agosto. Por ello, desde la Agencia Estatal de Meteorología avisan del «peligro extraordinario» por las altas temperaturas en la mitad sur del Mediterráneo.

La alerta en toda la Comunidad Valenciana estará activada entre las 13:00 horas y 20:59 horas, donde se llegará a los 43 grados en Valencia capital, además de otras localidades como Onteniente, Requena y Gandía. En el litoral norte de Alicante también ha sido decretado un aviso rojo en el litoral norte de la zona donde se rondarán los 40 grados.

En el resto de la provincia de Alicante se ha activado la alerta naranja por temperaturas de 42 grados en Orihuela, máximas de 41 en Elche y de 40 en Alcoy. En la capital de la Costa Blanca los termómetros se alzarán hasta los 36 grados con mínimas de 25 durante la noche. «Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso; se esperan valores significativamente elevados, que podrían alcanzar los 41-42 grados en los extremos norte y sur del litoral», avisa la AEMET.

En Castellón también se han activado alertas naranjas y amarillas por máximas que tocarán los 39 grados en el interior de la provincia, llegando a máximas de 36 en la capital. En Morella también habrá máximas de 35 grados y las mínimas darán un respiro por la noche, cayendo hasta los 21 grados.

Alerta roja en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas significativamente elevadas en amplias zonas, que podrían alcanzar los 41-42 grados en Valencia y los extremos norte y sur del litoral de Alicante». Así avisa la Agencia Estatal de Meteorología sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este miércoles 19 de agosto.

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en ascenso, que será notable en el litoral y prelitoral de Valencia; se esperan valores significativamente elevados en amplias zonas, que podrían alcanzar los 41-42 grados en Valencia y los extremos norte y sur del litoral de Alicante. Viento flojo variable, tendiendo la segunda mitad del día a oeste y suroeste en Valencia y Alicante y a viento flojo de componente este en Castellón.