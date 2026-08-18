Alerta amarilla por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana: la AEMET lo confirma

Este martes 18 de agosto hay alerta amarilla por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha activado un aviso por termómetros que rondarán los 40 grados en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta a prácticamente toda la provincia de Valencia a partir de las 13:00 horas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 18 de agosto.

La AEMET ha vuelto a poner a la Comunidad Valenciana en alerta amarilla por las altas temperaturas que se producirán este martes 18 de agosto en el Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso a partir de las 13:00 horas en todo el interior de la provincia de Valencia y el litoral sur, donde se llegarán a temperaturas de 39 grados en la localidad de Onteniente o 38 grados en Requena.

Detalle de avisos en la Comunidad Valenciana. (Foto: AEMET)

En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 33 ºC durante las horas más calientes del día. «Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde», avisa la AEMET en su predicción del tiempo.

En la provincia de Alicante, la máxima será de 37 grados en la localidad de Alcoy; en la capital se registrarán máximas de 34 ºC durante el día y la mínima será de 26 ºC durante otra noche tórrida en la Costa Blanca. «Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde», avisa sobre el tiempo la AEMET.

En Castellón, las máximas no pasarán de 34 grados y las mínimas caerán hasta los 19 ºC en las localidades del interior en un martes 18 de agosto en el que se desactivan las alertas por lluvias en la zona.

Alerta amarilla por altas temperaturas

«Temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y prelitoral de Valencia», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este martes 18 de agosto.

La predicción del tiempo de la AEMET es la siguiente:

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras y últimas horas y nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde.