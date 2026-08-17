LA AEMET pone a la Comunidad Valenciana en alerta por lluvias: consulta las zonas afectadas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana en este lunes 17 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso por la probabilidad de chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta que se producirán durante la tarde en el tercio norte del territorio. La máxima del día será de 35 grados que marcarán los termómetros en Alicante y Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 17 de agosto.

La Comunidad Valenciana se prepara para un día de lluvias que se esperan para la segunda mitad del día. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta que se producirán en el interior de la provincia de Castellón, donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 mm a partir de las 14:00 horas. La Agencia Estatal de Meteorología también advierte que pueden ir «acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento».

Por lo que respecta a las temperaturas, la máxima del día en la provincia de Castellón será de 34 grados, mientras que en el interior los termómetros bajarán hasta los 18 ºC durante la madrugada en la localidad de Morella. La máxima en la Comunidad Valenciana será de 35 grados, donde se llegará en el interior de Valencia, en Requena. En la capital de la comunidad, la máxima será de 33 ºC durante el día.

En Alicante, los termómetros llegarán hasta los 35 ºC en Elche, Orihuela y Alcoy, mientras que en la capital la máxima será de 34 ºC durante el día y de 25 grados durante la noche. «Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana

«En el interior del tercio norte durante la tarde, probabilidad de chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos para este lunes 17 de agosto.

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este día es la siguiente:

Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde serán probables chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta durante la tarde. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde.