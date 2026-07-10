Éste es el momento en el que «¡Einhoua Sanches Goumes!» recibe su título en medio de una ovación de sus compañeros

«¡Einhoua Sanches Goumes!». Así sonó el nombre de la hija de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Great Hall (Gran Salón) del Wills Memorial Building de la Universidad de Bristol, donde Ainhoa Sánchez Gómez, la hija del presidente del Gobierno y su tetraimputada esposa, se graduó este jueves como licenciada en Neurociencia y Psicología. Al acto asistieron, entre otros, los abuelos paternos de Ainhoa: Pedro Sánchez Hernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios.

A diferencia de las universidades españolas, más dadas en general a los momentos grupales de imposición de becas o entrega de diplomas y títulos, en el Reino Unido las ceremonias suelen alargarse porque cada uno de los alumnos pasa por el escenario, de manera individual, a saludar a su decano antes de ser proclamados graduados a viva voz. Se trata de reconocer el esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos. Como fue el caso este jueves, de Ainhoa Sánchez Gómez después de tres años de estudios en Bristol.

Ainhoa cumplió a la perfección, como todos, la ensayadísima ceremonia. Siguió a su antecesor y subió al escenario, permaneciendo en un discreto segundo plano para no robarle protagonismo. Incluso desde el fondo de la sala, la sonrisa de Ainhoa era ampliamente perceptible. Concentrada, esperó que su compañero saludara a la decana. La sala rompió en un estruendo de aplausos, como con todos y cada uno de ellos, y el chico terminó de cruzar el escenario para bajar por las escaleras, frente a Sánchez y Begoña Gómez, hasta el patio de butacas y recuperar su sitio.

Ainhoa esperó a que su nombre sonara al modo y manera de los británicos: «¡Einhoua Sanches Goumes!». Y Ainhoa, sin dejar de sonreír, paso firme, dominio de la escena, se acercó a la decana y estrechó su mano. La sala volvió a romperse en una ovación. El público se vuelca con cada alumno. Desde el fondo de la sala, vista de perfil, Ainhoa parece flotar más que andar. Asoman por debajo de su toga sus zapatos de tacón fino estilo stiletto de color rojo. ¿Un guiño a su padre? ¿Un guiño al PSOE? Como asoma más levemente su vestido corte MIDI blanco con escote recto y falda de volantes.

Ainhoa sonríe, deja atrás a la decana (ya se le ve de frente) y avanza hacia la escalera con soltura y seguridad. La melena, larga y abundante, ondas naturales, color castaño claro, muy cuidada, acompaña su paso. La sonrisa de Ainhoa se amplifica al llegar a la escalera. Justo enfrente tiene a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez y a sus abuelos. El gesto de alegría la delata. Los Sánchez Gómez se remueven en su asiento.

Ainhoa baja la escalera y vuelve a su lugar. Y al abanico para soportar el insufrible calor en la sala. Al acabar de pasar uno a uno por delante de la decana todos los egresados, llega el momento cumbre: proclamarles graduados. La decana lo hace y todos se colocan el birrete.

«¡Einhoua Sanches Goumes!» ya es licenciada en Neurociencia y Psicología por la muy selecta y prestigiosa Universidad de Bristol. La abuela de Ainhoa no deja de grabar con un iPad enorme color rosa que desentona un poco entre tanto color oscuro y solemne. El padre de Sánchez va con una camisa blanca, sin más. Se apoya de vez en cuando en el asiento delantero. Sánchez, de traje azul y corbata, se agarra del brazo de su padre.

Begoña Gómez, de azul, vestido ajustado al cuerpo con silueta recta entallada en la cintura, cuello redondo y sin mangas, al lado de su suegra, vive un oasis de felicidad en medio de su desierto judicial. El lunes la Audiencia de Madrid decide si la sienta en el banquillo definitivamente y ante un jurado popular (como pide el juez Peinado) o un tribunal profesional.

Por lo pronto, mientras tanto, Ainhoa, la niña que nació un año antes de su boda, la niña de los ojos de Pedro Sánchez, ya se ha graduado.