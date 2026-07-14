Cuando pensábamos que el calor había terminado, llega la AEMET y pone fecha a la próxima ola de calor en España. «Llegará el sábado con aire africano que traerá calima»

Llegará el sábado con aire africano que traerá calima, cuando pensábamos que el calor había terminado, llega la AEMET y pone fecha a la próxima ola de calor a España. La realidad puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Llega un giro radical que podría convertirse en un problema de cara a una semana de mucha actividad.

Encaramos la recta final de este mes de julio y lo hacemos de tal forma que tocará prepararse para lo peor, sobre todo si tenemos en consideración lo que puede acabar siendo una realidad en estos días. El sábado podemos enfrentarnos a una ola de calor que tendría la fecha final en el calendario, de tal forma que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días. La AEMET no duda en adelantarse a lo que está por llegar, de tal forma que tocará prepararse para un nuevo cambio de tendencia.

Llegará el sábado con aire africano que traerá calima

Este mismo fin de semana, el que para muchos es tiempo de cambios y de cierta estabilidad. Tenemos por delante un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará este cambio que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos esperado. Con un fenómeno que nos trasladará a lo peor de estos días.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que sentiremos este aire caliente que llega de un punto del país en el que nos hará la sensación de que estamos en África. En especial, en estas próximas jornadas en las que la situación puede complicarse por momentos.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente la calima llega con una fuerza nunca vista. Este aire procedente de una de las zonas más cálidas del mundo, con polvo en suspensión que dará la sensación de que estamos ante un verano un poco más intenso.

Nos costará enfrentarnos a estos cambios que, sin duda alguna, se convertirá en la previsión del tiempo de una nueva ola de calor muy intensa.

Llega la AEMET y pone fecha a la próxima ola de calor en España

La AEMET no duda en poner fecha para la próxima ola de calor en España, será el momento de conocer el riesgo que nos espera, después de días y días con la mirada puesta a una situación que puede complicarse por momentos. El calor será protagonista en estas jornadas en las que cada gesto cuenta.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «Comenzamos la semana con la DANA situada al noroeste de la península y que se va a mantener en esa localización al menos hasta el miércoles-jueves. A partir de entonces, y según la última actualización, se desplazaría hacia el noroeste y sería reincorporada por la circulación general, alejándose así del país. Esta configuración va a dejar varias consecuencias en España, pero lo más significativo será su influencia en las temperaturas. En la mitad oeste del país esta semana será menos cálida que la anterior, incluso podría dejar temperaturas ligeramente por debajo de lo normal en regiones como el sur de Galicia, Extremadura o el oeste de Andalucía. Sin embargo, la circulación de la DANA va a impulsar la llegada de aire muy cálido y seco hacia el este peninsular, donde va a dejar temperaturas muy altas esta semana. No se descartan temperaturas hasta 10ºC por encima de lo normal en regiones de Aragón, Cataluña, interior de la C. Valenciana, Murcia, este de Andalucía y Baleares».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas van a subir este lunes en zonas del sur y del este dejando ya máximas por encima de los 38ºC en puntos del nordeste como Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña, interior de la C. Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. El martes el ascenso será generalizado y se notará más en el alto Ebro y Cantábrico oriental. Los 40ºC podrán alcanzarse en Navarra, La Rioja, Aragón, interior de Cataluña y Baleares. El calor será intenso en puntos del centro y del interior oriental de la península, superando los 37-39ºC».

Las temperaturas seguirán siendo las grandes protagonistas: «En Murcia podrían alcanzar los 42ºC y en Zaragoza los 43ºC y en Lleida y Logroño los 40ºC. El miércoles los avisos naranjas se extienden por Aragón, Cataluña, C. Valenciana, Murcia y Baleares, aunque no se descartan nuevos avisos. Entre el jueves y viernes, se producirían algunos descensos provocados por el desplazamiento de la DANA, aunque sobre todo se notarían en puntos del norte y nordeste. A pesar de ello, las temperaturas continuarán muy elevadas en las mismas regiones».