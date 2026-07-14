Un día mayormente despejado con algunas nubes en el sistema Ibérico y temperaturas que seguirán en ascenso, especialmente en los valles y depresiones. El viento será suave al principio, pero se moderará por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo gris con calor y ligera posibilidad de lluvia

El día se despierta en Zaragoza con un cielo que se dibuja en suaves tonos de gris y alguna que otra nube pasajera. La temperatura al amanecer ronda los 24 grados, creando un ambiente fresco que será disfrutado antes de que el sol brille con más fuerza. A medida que avanza la mañana, el viento suave sopla desde el este a 5 km/h, ofreciendo un alivio en este principio de jornada, aunque a medida que el día se desnuda, el calor comenzará a hacerse sentir, con máximas que alcanzarán los 39 grados, incrementando la sensación térmica.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más claro y aunque hay ciertas probabilidades de un ligero chaparrón al caer la noche, la lluvia no parece un invitado incómodo, apenas una posibilidad. La humedad, que podría estar bastante presente, hará que el ambiente se perciba cargado, sobre todo cuando las temperaturas bajen a 24 grados al caer el sol, que nos despedirá a las 21:36. Así, la jornada transcurre bajo un manto de calor y alguna que otra sorpresa, recordándonos la calidez del verano aragonés.

Calatayud: cielo nublado y viento fuerte

La mañana en Calatayud se presenta llena de contrastes, con un ambiente turbio que anticipa lo que vendrá. Las nubes cubren el cielo, dejando la luz del sol luchar por hacerse un hueco, mientras un viento fuerte comienza a soplar, llenando el aire de una promesa de lluvias.

Durante el día, las temperaturas oscilarán entre 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría rozar los 40°C. Se esperan ráfagas de viento de hasta 60 km/h, lo que podría dar lugar a momentos de inestabilidad. Con una probabilidad de lluvia del 45%, mejor es salir con paraguas en mano para no llevarse sorpresas.

Tarazona: ambiente agradable con nubes leves

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, con algunas nubes que no impedirán disfrutar de las temperaturas agradables, que oscilarán entre 20 y 40 grados. El viento soplará de forma leve, por lo que no se esperan incomodidades.

Aprovechar el día será fácil, ya que el ambiente será propicio para actividades al aire libre o un relajante paseo por el parque. Es un momento ideal para disfrutar de un café en la terraza o simplemente dar un agradable recorrido por la ciudad.